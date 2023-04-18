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3 حقول غازية جديدة ستدخل حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 14:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات
3 حقول غازية جديدة ستدخل حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة

عين تموشنت- ستدخل 3 حقول غازية جديدة مرحلة الإنتاج  خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2018 ي حسبما صرح به يوم الثلاثاء  بولاية عين تموشنت الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراكي عبد المؤمن ولد قدور.

و تتواجد هذه الحقول الثلاثة عبر مناطق رقان وتوات وتيميمون بجنوب البلاد وفق ما ذكره السيد ولد قدور خلال زيارة عمل قادته لمنشأة مدغاز الطاقوية  الواقعة ببني صاف.

و يأتي ذلك ضمن استراتيجية مجمع سوناطراك للرفع من قدراته الإنتاجية في مجال  الغاز إضافة إلى جهوده عبر عدد من الحقول التي دخلت في مرحلة مضاعفة إنتاجها  كحقل حاسي مسعود بتوفير 10ملايين متر مكعب إضافية يوميا كما أشير إليه.

و كشف نفس المسؤول عن تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز المسال ستدخلان حيز  الخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصلي أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن "الصناعة  البتروكيمائية تكتسي أهمية بالغة و نحن بصدد التفكير للإنطلاق في تجسيد على  الأقل منشأة بتروكيمائية خلال سنة 2018".

وذكر السيد ولد قدور أن الصناعة البتروكيميائية تشكل أولوية لتثمين الإنتاج  الغازي بالنسبة لسوناطراك مثمنا في نفس السياق "العمل وفق منظور الشراكة  الإيجابية التي تعتبر أساسية في تطور الإقتصاد الدولي" .

كلـمات مفتـاحيــة :
3 حقول غازية جديدة ستدخل حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 14:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

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