راوية: احتياطات الصرف يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017

الجزائر- قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 .

و في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أغسطس 2003 المتعلق بالقرض و النقد، أكد السيد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو الماضي .

وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أغسطس 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري .

يذكر أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قدرت بـ 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1ر144 مليار دولار هند نهاية 2015.