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بن مرادي يدعو الشريك الأوروبي إلى رفع استثماراته بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
بن مرادي يدعو الشريك الأوروبي إلى رفع استثماراته بالجزائر

الجزائر- أكد وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الاثنين  خلال استقباله لسفير و رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أوروك  ي أن الجزائر ستحافظ على كل اتفاقيات الشراكة التي تربطها مع شركاءها  داعيا  الى رفع سقف استثمارات الشريك الأوربي بالجزائر و كذا تعزيز علاقات التعاون  بين دائرته الوزارية و الشريك الاوروبي حسبما علم في بيان للوزارة. 

وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى مجموعة من القضايا الاقتصادية التي تربط  الشريكين الجزائري و الأوروبي ي حيث أبرز السيد الوزير مختلف الرهانات و  التحديات التي ترفعها الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يعطي أولوية  قصوى للجانب الاقتصادي حسب ذات المصدر.

وقد أكد السيد بن مرادي للسيد أوروك أن الجزائر حريصة على "الحفاظ على كل  اتفاقيات الشراكة مع شركاءها منوها في نفس الوقت بحجم التبادلات التجارية خاصة  مع الاتحاد الأوروبي الذي  يعد أهم الشركاء في السوق الجزائرية"  يضيف المصدر  ذاته .

في هذا الصدد دعا السيد بن مرادي  الشريك الأوربي إلى "رفع سقف استثماراته  بالجزائر و كذا تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين دائرته الوزارية و الشريك  الاوروبي". 

من جانبه قدم السيد أوروك لمحة عن العلاقات الاقتصادية التي تجمع الطرفين  مؤكدا حرصه على ضرورة "التواصل و تعزيز المرافقة " مقترحا أنشاء "لجنة عمل  تجمع خبراء من الجانبين لتطوير وسائل البحث و التواصل و تقديم استراتيجيات  مشتركة لدفع ورابط الشراكة مستقبلا" حسب ذات المصدر. 

كلـمات مفتـاحيــة :
بن مرادي يدعو الشريك الأوروبي إلى رفع استثماراته بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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