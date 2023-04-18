وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحدد نصاب زكاة النقود لهذه السنة ب 450.500,00 دج

الجزائر- بلغ نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام (1438 هـ) قيمة تساوي 450.500,00 دج أربع مائة وخمسون ألف وخمسمائة دج يحسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف يوم الاثنين.

و اعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيانها أن " أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا, المقدر وزنها بـ85 غراما, وحيث إن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أجينور حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قراط بـ5.300,00 دج, فإن النصاب هذه السنة يقدر ب85 غ ذهب X 5.300,00 دج = 450.500,00 دج".

و اوضح بيان الوزارة انه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام), بمقدار 2,5 % أي ربع العشر, سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها. و تصرف إلى مصارفها الواردة في قوله تعالى :"إنما الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (سورة التوبة).

واضافت وزارة الشؤون الدينية انه "إحياء لسنة الرسول صل الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة, فإنها وضعت بين أيدي المزكين صندوق الزكاة, برقم الحساب البريدي الوطني 10-4780, والحسابات البريدية الولائية". و اهابت الوزارة في ختام بيانها ب 'المزكين أن يلتفوا حول هذا الصندوق, ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية.