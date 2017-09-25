الاتحاد العام العربي للتأمين يدعو الشركات النفطية و الغازية الى إعادة التأمين داخل السوق العربية

الجزائر- دعا الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل يوم الاثنين بالجزائر كبريات الشركات في العالم العربي و لاسيما الشركات النفطية و الغازية الى التوجه الى السوق العربية لإعادة التأمين و الاستفادة من الطاقات المالية التي تزخر بها شركات اعادة التأمين العربية التي دعاها -بدورها- الى حشد طاقاتها من اجل تقديم عروض تستوعب هذه السوق.

و خلال الندوة العربية حول القضاء و التأمين في الوطن العربي-التي ينظمها الاتحاد العام العربي للتأمين بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين على مدى ثلاثة ايام- تأسف السيد رؤوف خليل لـ " كون شركات

الطاقة في العالم العربي تتوجه لإعادة تامين منشآتها لدى شركات اجنبية بالرغم من ان اللجوء الى الشركات العربية يعد اقل كلفة".

و صرح المسؤول لـ (واج) على هامش الندوة قائلا: "لدينا 18 شركة اعادة تأمين في الوطن العربي و هي تقوم بدورها على أحسن ما يكون. نحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعمل على أن يكون حجم الاقساط الخاضعة لإعادة التأمين محصورة بالوطن العربي عوض ان يستفيد الاجانب من سوق تحسب بمئات الملايين من الدولارات".

و أوضح ان رقم أعمال شركات التأمين بالعالم العربي يقدر ب30 مليار دولار منها 300 مليون دولار يخضع لإعادة تأمين تتم بنسبة 90 بالمئة في الخارج و بنسبة تقل عن 10 بالمئة فقط لدى شركات اعادة التامين في الدول العربية.

و لدى سؤاله حول مدى قدرة شركات التأمين العربية على تلبية حاجيات الشركات الغازية و النفطية في مجال اعادة التامين-خاصة في ظل التغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية التي اصبحت تمس الكثير من الدول العربية- أكد نفس المسؤول بان هذه الشركات تملك فعلا القدرات المالية و الخبرات التقنية اللازمة.

و تأسف قائلا:"المشكل الحقيقي هو اننا (الدول العربية) لا زلنا نعاني من عقدة الأجانب".

و يقدر عدد شركات التأمين في الدول العربية حاليا ب340 شركة سجلت سنة 2016 رقم أعمال ب30 مليار دولار و نموا في حدود 5 بالمئةي حسب نفس المسؤول.

و خلال الندوة تركزت المحاضرات و المداخلات حول دور الرقمنة في تسهيل ربط شركات التامين بسلك القضاء الذي يعد ركيزة اساسية لحل النزاعات في مجال التامين.

واوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين براهيم جمال كسالي ان الهدف من الندوة هو توطيد العلاقة بين القضاء و قطاع التأمين فيما اعتبر عبد الكريم جادي نائب عام لدى مجلس قضاء قالمة ان اللقاء فرصة هامة لبحث سبل خلق جسور التواصل بين الانظمة الالية المتواجدة لدى شركات التأمين و

الانظمة الالية الموجودة لدى وزارة العدل.

و اقترح بعض المشاركين الى انشاء محاكم متخصصة في قطاعات المالية فيما اجمعوا على الضرورة الملحة لتكوين القضاة بشكل دقيق و مستمر في مجالات التامين و البنوك و باقي الميادين المالية حتى يتمكنوا بالفصل في النزاعات عن علم و دراية لاسيما و ان الامر يتعلق بمجالات تقنية و معقدة تستدعي تكوينا دقيقا و شاملا.

بهذا الخصوص كشف السيد جادي ان التكوين في مجال التأمين ادرج مؤخرا على مستوى المدرسة العليا للقضاء و كذا على مستوى المحاكم المختلفة. من جهة اخرى و في عرض قدمه حول تطور سوق التامين بالجزائر اوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات (كات)- و هو في نفس الوقت ممثل سوق التامين الجزائري بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين- يوسف بن ميسية ان السوق الجزائرية تضم اليوم 24 شركة تأمين مقابل 16 شركة سنة 2007 و 2.310 وكالة تجارية نهاية 2016 مقابل 1.304 وكالة في 2007 فيما انتقل رقم اعمال هذه السوق خلال نفس العشرية من 45 مليار دج الى 130 مليار دج (2ر1 مليار دولار) و انتقل حجم التعويضات من 25 مليار دج الى 70 مليار دج منها 46 مليار دج تعويضات عن حوادث المرور.

و نهاية 2016 بلغت ودائع شركات التأمين لدى البنوك 265 مليار دج مقابل 77 مليار دج نهاية 2007 ما يعني ان حجم الودائع تضاعف بثلاث مرات و نصف خلال العشر سنوات الاخيرة (2007-نهاية 2016).