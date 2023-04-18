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أويحيى: تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ إلى غاية 2019 

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 12:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرات
أويحيى: تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ إلى غاية 2019 

الجزائر - أكد الوزير الأول، احمد اويحيى، اليوم الاثنين انه سيتم تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ نهاية 2017 وسنتي 2018  و2019 تضاف الى حصيلة مسجلة ب 3 ملاين و700 الف وحدة سكنية في ظرف 18 سنة.

وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة, اوضح الوزير الأول أن الوزارة الوصية ستستمر في انجاز المرافق وشبكات التطهير الخاصة بالسكنات المنجزة,  مشيرا غلى انه يوجد 150 ألف سكن جاهز ولم يسلم لحد الآن ستعمل الحكومة على اتمام المرافق اللازمة وتسليمه في اقرب الآجال.

وأضاف السيد اويحيى أن القطاع الوصي سيستمر في انجاز السكنات الحضرية والريفية و ربطها بالماء الشروب.

وطمان الوزير الأول الرأي العام الوطني بأن الدعم العمومي للمشاريع او الموارد الاستهلاكية سيستمر, بحيث ستصل الحكومة، حسبه- الى تسديد أفضل لهذا  الدعم المباشر أو غير المباشر للخزينة العمومية. 

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أويحيى: تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ إلى غاية 2019 
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 12:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرة   شارك

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