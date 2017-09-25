اويحيى: اللجوء إلى التمويل غير التقليدي "حتمية " وليست "خيارا"

وقال الوزير الأول -في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن "اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية ", مبرزا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم.

وتابع :" "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد , حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط".