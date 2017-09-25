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أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية 

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية 
صورة وأج

الجزائر - انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامنين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.

وتندرج هذه الآلية الثنائية للتشاور التي أنشئت بمناسبة التوقيع على  الاتفاقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة في إطار تبادل الزيارات  "المنتظمة" بين البلدين و "الإرادة المشتركة" في إرساء تعاون "قوي و متنوع و شراكة مميزة".    

 

كما سيجري الطرفان خلال الاجتماع تقييما لحصيلة التعاون الثنائي في المجالات  السياسية و الاقتصادية و الثقافية إلى جانب تبادل "وجهات النظر حول المسائل  الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك" وهذا في إطار التحضير للمواعيد الثنائية القادمة بين الجزائر و فرنسا لاسيما انعقاد اللجنة المختلطة  الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية 
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيلول/سبتمبر 2017 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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