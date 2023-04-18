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مركب سيدار -الحجار بعنابة: إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيلول/سبتمبر 2017 12:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرات
مركب سيدار -الحجار بعنابة: إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2

عنابة- تم الشروع اليوم الأحد في إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 لمركب الحديد والصلب سيدار - الحجار بعنابة بعد توقف دام 18 يوما بسبب مشكل نقص المياه الضرورية للنشاط الإنتاجي للمصنع، حسبما أكده لوأج المدير العام للمركب شمس الدين معطاء الله.

وتمت عملية إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 وفق الإجراءات التقنية والأمنية الضرورية و في ظروف "عادية" وذلك في حدود الساعة الخامسة من صبيحة اليوم، كما أوضح نفس المسؤول الذي أكد بأن سكب الفولاذ وانطلاق العمليات الإنتاجية بهذا المركب من جديد مرتقب في "الأيام القليلة المقبلة ( أقل من عشرة أيام)".

يذكر بأن مسؤولي مركب الحديد والصلب سيدار - الحجار قد أقدموا على غلق الفرن العالي رقم 2 بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، و ذلك كإجراء اتخذ بسبب مشكل نقص المياه بولاية عنابة وغياب موارد لتزويد المركب بالكميات الضرورية من المياه لنشاطه الصناعي والتي تتجاوز ال 1600 متر مكعب من المياه فى الساعة .

وتمت إعادة تشغيل الفرن العالي بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لتدارك وضعية نقص المياه و التى تمثلت في اللجوء إلى استغلال الطبقات السفلى من المياه المتبقية بسد الشافية (الطارف) لتزويد سكان عنابة ومركب الحجار بالمياه .

ويرتقب في إطار المخطط الاستعجالي الخاص بالتزويد بالمياه الذي يجري تنفيذه لتغطية احتياجات منطقة عنابة من هذه المادة الحيوية إيجاد حلول لضمان استقلالية المركب فى التزود بالمياه .

ويشغل مركب الحديد والصلب سيدار - الحجار 4500 عامل و يحقق انتاجا متوسطا يقدر ب 1400 طن من الفولاذ السائل يوميا حسبما علم من مصالح المديرية العامة للمركب.

كلـمات مفتـاحيــة :
مركب سيدار -الحجار بعنابة: إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيلول/سبتمبر 2017 12:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرة   شارك

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