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الجزائر تشارك في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسياحة بفرنسا

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيلول/سبتمبر 2017 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات
الجزائر تشارك في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسياحة بفرنسا

الجزائر- يشارك الديوان الوطني للسياحة في فعاليات الطبعة ال39 للصالون الدولي للسوق السياحية، المقرر تنظيمه بالعاصمة الفرنسية باريس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، حسب ما أورده بيان للديوان.

و اوضح المصدر أنه في إطار تنفيذ برنامج عمل الديوان الوطني للسياحة لسنة 2017 والمتعلق على الخصوص بعمليات الترقية والترويج للمقصد السياحي الجزائري والمنبثقة عن إستراتيجية تنمية السياحة لآفاق 2030، سيشارك الديوان في فعاليات هذا الصالون ، من خلال جناح عرض مساحته 60 متر مربع مُصمم بشكل يجمع بين حداثة وأصالة وخصوصيات الجزائر من حيث الجوانب التراثية والمعمارية.

كما تم تجهيز هذا الجناح بالوسائل الضرورية للعرض، وذلك من أجل تمكين المشاركين من أداء عروض ترويجية وتسويقية لمنتوج السياحة الوطنية، خاصة منها المنتوج السياحي الصحراوي بالدرجة الأولى، نظرا لما يتميز به من خصوصية فريدة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، من جهة وكذا الترويج للمقصد السياحي الجزائري.

ولضمان حيوية متواصلة على مستوى الجناح الجزائري، سيسهر حرفيان مختصان في الخزف والمنتجات التقليدية الجلدية على تنشيط ورشات حية في عين المكان تُبرز كيفية إنتاج هذه التحف الفنية النابعة من عادات وتراث الجزائر وذلك طيلة التظاهرة.

ومن أجل توفير جو ملائم على الاتصال المباشر لربط علاقات عمل بينية وتدعيم وتعزيز عمليات الترقية والترويج وإدراج المقصد السياحي الجزائري ضمن المقاصد المتداولة في الأسواق العالمية، تمّ برمجة تنظيم في اليوم الأول من التظاهرة لقاء على مستوى الجناح الجزائري، سُمي بـ"يوم الجزائر" يحضره بالإضافة إلى الوفد الجزائري المشارك شخصيات أجنبية مدعوة من متعاملين سياحيين عارضين وممثلي بعض الهيئات ذات النفوذ في المجال السياحي الفرنسي، وكذا ممثلي بعض وسائل الإعلام المكلفة بتغطية الحدث.

وبالمناسبة، سيتم خلال هذه المشاركة "تعزيز ونقل صورة مميزة عن الجزائر ومقوماتها السياحية والتراثية"، من خلال عرض مجموعة من الأفلام والصور وتوزيع دعائم ترقوية من مطبوعات، كتيبات، مطويات، أقراص مضغوطة... وتقديم معلومات مباشرة حول فرص الاستثمار في المجال السياحي بالجزائر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

يعد الصالون الدولي للسوق السياحة أكبر معرض للسياحة والأسفار يُنظم بفرنسا إذ يعرف مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالمي من منظمي الرحلات، شركات الإيواء و الفندقة والنقل بمختلف أنواعه (بريي، بحري وجوي...إلخ).

وسيُرتقَب خلال هذه الطبعة مشاركة 1700 مؤسسة وهيئة سياحية من 166 دولة خصصت لها مساحة عرض إجمالية تقدر بـ31.000 م² وتوافد أكثر من 30.000 زائر محترف وتغطية إعلامية جد مكثفة لمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا احتلت سنة 2016 الترتيب الثاني من حيث البلدان المُوفِدة للسياح نحو الجزائر وبتعداد 169.036 سائحا أي بنسبة نمو بـ13% مقارنة بسنة 2015، الشيء الذي يدفع بالديوان بصفته الهيئة الوطنية المكلفة بالترقية والترويج وكل المتعاملين في المجال السياحي إلى تكثيف و دعم وتعزيز عمليات الترقية والترويج اتجاه هذه السوقي يؤكد نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في الطبعة ال39 للصالون الدولي للسياحة بفرنسا
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيلول/سبتمبر 2017 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

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