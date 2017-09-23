الصالون الوطني الأول للمناولة بعنابة فرصة لفتح آفاق للتعامل الاقتصادي المنتج

عنابة- يعد الصالون الوطني للمناولة الذي افتتح اليوم السبت بعنابة "فرصة سانحة" أمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للتعارف فيما بينها والإطلاع على قدرات كل منها في مجال إنتاج المواد والخدمات، وذلك قصد "فتح آفاق حقيقية للتعامل الاقتصادي المنتج في مجالات المناولة" حسب ما أكده المنظمون.

و أوضح منظمو هذا الصالون الذي يحتضنه بهو دار الثقافة والفنون محمد بوضياف بمشاركة 40 عارضا يمثلون مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، بأن تطوير المناولة يبقى مرهونا بمدى التعرف على احتياجات المؤسسات الاقتصادية من جهة و قدرات إنتاج المواد والخدمات للنسيج الاقتصادي الوطني من جهة أخرى .

فعلى مدى ثلاثة أيام يعرض المشاركون في الطبعة الأولى من هذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة "سيبوس" بعنابة بالتعاون مع جامعة باجي مختار منتجاتهم، و يعرفون بإمكاناتهم القابلة لتطوير المناولة في مجالات إنتاج المواد و الخدمات المرتبطة بالدراسات والتشخيص والصيانة.

وإلى جانب المؤسسات العمومية الكبرى على غرار مركب الحديد والصلب سيدار - الحجار والشركة الوطنية لصناعة معدات و تجهيزات السكة الحديدية "فيروفيال" وشركة الأشغال البحرية للشرق، بالإضافة إلى الجزائرية للأنسجة و المجمع الصناعي إسمنت الجزائر "جيكا" اختارت الطبعة الأولى من هذا الصالون شركة "ستال" لتركيب عربات الترامواي بعنابة كمثال "واعد" في مجال المناولة .

فهذه الأخيرة التي بدأت النشاط الإنتاجي سنة 2015 تتعامل اليوم في مجال المناولة مع 20 مؤسسة محلية و أخرى وطنية منتجة للمواد من بينها الكوابل والمعدات الزجاجية والبلاستيكية، بالإضافة إلى 60 مؤسسة أخرى منتحة لخدمات الصيانة لتحقق بذلك نسبة اندماج في صناعة عربات الترامواى تقدر بنحو "30 بالمائة".

و يشهد هذا اللقاء الذي افتتح بحضور سلطات الولاية و عدد من المتعاملين الاقتصاديين مشاركة قوية لمؤسسات إنتاجية خاصة تنشط في مجالات المعدات الزجاجية والحديدية، بالإضافة إلى مكاتب دراسات ومؤسسات صغيرة مستحدثة في إطار أجهزة تشغيل الشباب تنشط في مجالات معالجة النفايات.