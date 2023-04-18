التضخم يصل 9ر5 % على أساس سنوي إلى غاية أغسطس 2017

الجزائر- بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 9ر5 في المائة حتى نهاية أغسطس 2017 ، حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر أغسطس 2017 معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من سبتمبر 2016 إلى غاية أغسطس 2017 ، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 و أغسطس 2016.

وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بشهر يوليو 2017 فقد ارتفع إلى 8ر1 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات ، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ب 6ر3 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

و قد ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 5ر7 في المائة و ذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدة منتجات، خاصة الفواكه (+6ر21 في المائة) والخضر (+ 2ر25 في المائة) ، بينما سجل انخفاضات في الأسعار لبعض المواد خاصة اللحوم البيضاء (- 2ر5 في المائة) و الأسماك (-3ر2 في المائة).

من جانبها سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا ب 1ر0 في المائة.

أما أسعار المنتجات المصنعة و كذا الخدمات، فقد سجلت ارتفاعا ب +3ر0 في المائة.

وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الأثاث و والمفروشات المنزلية ارتفاعا شهريا بلغ + 2ر1 في المائة و أسعار المنتجات الصحية و النظافة الجسدية ب +9ر0 في المائة، فيما تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في أسعارها أو بأسعار مستقرة.

للتذكير، كان قانون المالية ل2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة.