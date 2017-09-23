الجزائر/الصين: التوقيع في بكين على اتفاق تعاون في المجال الفلاحي

الجزائر-وقع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي و نظيره الصيني هان شانغفو ببكين على اتفاقي تعاون في مجال حماية النباتات و الصحة الحيوانية حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان للوزارة.

و يهدف الاتفاق الأول إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية النباتات و الحجر النباتي و الوقاية من انتشار الطفيليات في البلدين و حماية الانتاج الفلاحي و الموارد النباتية، بالإضافة إلى ترقية تنوع التجارة الثنائية.

بموجب هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لمنع انتشار مواد مضرة من أراضي بلد لآخر عن طريق تجارة أو نقل النباتات و المواد النباتية و باقي المواد النظامية، حسب ذات المصدر.

أما الاتفاق الثاني فيخص وضع الجزائر و الصين آليات للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية من أجل حماية أراضيهم من انتشار الأمراض العابرة للحدود من أراضي بلد لأخر خلال عمليات الاستيراد و التصدير و نقل الحيوانات و المواد ذات الأصل الحيواني و وسائل النقل و التوضيب و الحاويات و أدوات التغذية التي يمكن أن تلوث بالجراثيم.

و حسب البيان فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقات عقب اجتماع بين الوزرين عقد أمس الخميس بمقر وزارة الفلاحة الصينية.

للتذكير يجري السيد بوعزقي منذ يوم الأربعاء زيارة عمل إلى الصين مرفوقا بوفد هام من المتعاملين الاقتصاديين.