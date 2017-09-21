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الجزائر- الصين: الدعوة إلى تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرات
الجزائر- الصين: الدعوة إلى تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

الجزائر- أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الخميس ببكين أن مجالات التعاون الفلاحي بين الجزائر والصين واسعة ومتنوعة وتحتاج إلى تفكير مشترك، حسبما أفاد به بيان من الوزارة.

و أوضح السيد بوعزقي خلال مشاركته في افتتاح الطبعة ال15 للمعرض التجاري الفلاحي الدولي بالعاصمة الصينية أن الجزائر والصين عبرتا عن استعدادهما لترقية استثمارات قادرة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، مشيرا إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر بفضل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة به.

وحث الوزير المتعاملين الاقتصاديين في البلدين على الاستفادة من إطار الشراكة الاستراتيجي الذي يربط الجزائر والصين منذ 2014 ، واستغلال الفرص التي تمنحها المبادرة الصينية "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولدى تطرقه إلى أهمية المعرض، أكد الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين المشاركين، بما فيهم رجال الأعمال الجزائريين المرافقين له في هذه الزيارة إلى الصين بالتعرف أكثر على إمكانيات نظرائهم الصينيين في المجال الفلاحي وتفتح بالتالي الأبواب أمام العديد من فرص الشراكة بهذا القطاعي وفقا لنفس البيان.

وعلى صعيد آخر، واضح السيد بوعزقي أنه "بفضل القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بضرورة تجسيد الأمن الغذائي، فإنه تمت تلبية حاجيات الشعب الجزائري من المنتجات الفلاحية محليا بصفة شبه كلية.

كما ان سياسة التجديد الفلاحي وتطوير الصيد البحري التي انتهجها الجزائر سجلت نتائج "مرضية" بنسبة نمو قدرت بـ 8 بالمائة سنويا بقيمة انتاج 30 مليار دولار و نسبة مساهمة في الناتج المحلي الخام ب12 بالمائة، يضيف ذات المصدر.

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الجزائر- الصين: الدعوة إلى تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرة   شارك

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