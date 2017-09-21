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اهتمام الشركة الروسية لوك أوول بمشاريع تطوير حقول النفط في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات
اهتمام الشركة الروسية لوك أوول بمشاريع تطوير حقول النفط في الجزائر

موسكو - أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالجزائر  استنادا الى وكالة تاسي أن الشركة النفطية الروسية لوك أوول مهتمة بمشاريع  تطوير حقول النفط بالجزائر و تعتزم المشاركة في عروض المناقصة التي ستطلق في  هذا الشأن.

 و عقب محادثاته مع وزير الطاقة مصطفى قيطوني على هامش أشغال الدورة  ال8 للجنة المختلطة الجزائرية-الروسيةي صرح السيد نوفاك أن " الشركة النفطية  الروسية أعربت عن رغبتها في المشاركة في عروض المناقصة المتعلقة بتطوير حقول  النفط بالجزائر حيث أنها مهتمة ايضا بالمشاريع في اليابسة و في عرض البحر".

كما أشارت وكالة تاس أن " الجزائر منتج هام للغاز الطبيعي و أحد  أهم منتجي البترول الثلاثة بإفريقيا حيث بلغت الاحتياطات المؤكدة للغاز  الطبيعي بالجزائر الى 5ر4 مليار متر مكعب فيما قدرت احتياطات البترول المعادل  ب 5ر1 مليار طن".

وقد دعا السيد قيطوني أمس الاربعاء على هامش لقاءه بالسيد نوفاك  الشركات الطاقوية الروسية الى المشاركة في عروض المناقصة التي ستنظم لاستغلال  و استكشاف البترول في الجزائر.

ومن جهته، أبدى السيد نوفاك اهتمام "العديد من الشركات الروسية في قطاع  الطاقة بالاستثمار في الجزائر" داعيا الشركات الجزائرية إلى "نشاط أكبر على  مستوى السوق الروسية". واعتبر الوزير الروسي أن قطاع الطاقة من القطاعات "ذات  الأولوية" بالنسبة للجزائر و روسيا باعتبارهما بلدين "هامين" على مستوى السوق  الدولية.

كما أضاف أنه "  لهذا السبب تسعى روسيا إلى تطوير شراكة تفيد  الطرفين" مشيرا الى أن قطاع الطاقة يتيح العديد من الفرص في مجال التعاون".

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اهتمام الشركة الروسية لوك أوول بمشاريع تطوير حقول النفط في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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