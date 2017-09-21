دعوة إلى تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع السياحة 

الجزائر - دعا الوزير الاول احمد اويحيى، اليوم الخميس إلى تغيير الذهنيات و العودة للتقاليد السياحية التي كانت تتميز بها الجزائر في السنوات السابقة .

وأوضح السيد أويحيى في رده عن انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني " أن تطوير قطاع السياحة لا يتطلب الإستثمار في المجال الفندقي فحسب بل يتطلب أيضا تغيير الذهنيات و رفع الحس المدني و التحضير لدى المواطن الجزائري و توفر الأمن ".

وأكد السيد أويحيى في تدخله على حجم الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لقطاع السياحة منذ 2011 الى غاية شهر يونيو 2017 حيث تم انجاز 369 فندق من طرف المتعاملين الخواص مما سمح بتوفير 30.500 سرير و فتح 5 فنادق عمومية كبرى مكنت من توفير حوالي 2000 سرير .

كما أشار الوزير الاول إلى عدد من المشاريع التي سيتم انجازها لاحقا في قطاع السياحة و يتعلق الامر بإنجاز 582 فندق من طرف المتعاملين الخواص.

و من جهة أخرى, أعلن الوزير الأول عن نية الحكومة في "اعادة النظر في التعامل مع الوكالات السياحية" , مع امكانية زيادة الضريبة على السفر الى الخارج , مضيفا أن هذه الزيادة لن تدرج في قانون المالية لسنة 2018.