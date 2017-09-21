القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين  

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين  

الجزائري - أوضح الوزير الأول، أحمد أويحي، صباح اليوم الأحد في رده على تدخلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن أموال الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال  الأشهر المقبلة.

وتعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تصريح سابق له حول "عدم قدرة الحكومة على دفع أجور العمال لشهر نوفمبر المقبل"، قال السيد أويحيى أن ارتفاع الكتلة النقدية  في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات.

وفي شرحه للمعطيات المالية، قال أويحيى انه إلى غاية 31 اغسطس الماضي بلغت  الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائريي  في حين ارتفعت  بتاريخ 14 سبتمبر الجاري الى 360 مليار دينار وذلك بفضل أموال الجباية المحصلة.

وأكد الوزير أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين , خاصة وأن البلاد تحتاج إلى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد. 

كلـمات مفتـاحيــة :
أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين  
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع