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مخطط اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 12:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات
مخطط اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار

الجزائر-كشف الوزير الأول السيد احمد اويحيى يوم  الخميس أن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ  12 سبتمبر الجاري يفيد  بأن اجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك  للمقترضين حجمها 8467 مليار  دينار المقدمة من  كل البنوك, منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية  و700 مليار دينار منحت  للمؤسسات المصغرة (اونساج) والباقي لدى الخواص.

وبالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي  القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية  والخاصة والمؤسسات  المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.

وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الاول ان "الحكومة عازمة  على مساعدة الشباب"ئ مبرزا ان ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك  تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الاخيرة كما تم القيام بعمليات اعادة الجدولة  لصالح مؤسسات اخرى.

واضاف السيد اويحيى ان بعض القروض غير المستردة ناجمة عن افلاس بعض  المؤسسات.

كلـمات مفتـاحيــة :
مخطط اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 12:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

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