مخطط اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار

وبالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الاول ان "الحكومة عازمة على مساعدة الشباب"ئ مبرزا ان ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الاخيرة كما تم القيام بعمليات اعادة الجدولة لصالح مؤسسات اخرى.
واضاف السيد اويحيى ان بعض القروض غير المستردة ناجمة عن افلاس بعض المؤسسات.