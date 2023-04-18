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أويحيى: 2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 12:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرات
أويحيى: 2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة

الجزائر - تبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة  2500  مليار دينار, حسب الوزير الاول احمد اويحيى, الذي اكد ان نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الادارية ونسبة اخرى يتم العمل على استعادتها من  خلال الاجراءات اليومية لوزارة المالية.

و أفاد الوزير الاول ان أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع  دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها  المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار  من الجباية, وهي الارقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.

وبالنسبة للارقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار  دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات, قال الوزير الاول أنها غير  مدروسة, مشيرا الى ان 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من  المحاكم طوال السنين الماضية , "والمعروف ان زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من  استرجاع هذه الاموال".

 

وأشار الوزير الاول انه يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال  الاجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أويحيى: 2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيلول/سبتمبر 2017 12:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرة   شارك

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