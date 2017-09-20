القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلدان أوبيك وغير أوبيك : اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق يوم الجمعة بفيينا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 16:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
بلدان أوبيك وغير أوبيك : اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق يوم الجمعة بفيينا

الجزائر - يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الجمعة المقبل بفيينا (النمسا) في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة  اتفاق بلدان أوبيك و خارجها, حسبما جاء في بيان للوزارة. 

وسيخصص هذا الاجتماع لتقييم وضع السوق النفطية العالمية و تطبيق اتفاق تقليص الإنتاج المتخذ شهر ديسمبر 2016 من قبل بلدان اوبيك و غير اوبيك . 

كما أشار المصدر ذاته أن هذا اللقاء يأتي بعد انعقاد الاجتماع المشترك للجنة  التقنية لبلدان اوبيك و غير اوبيك اليوم الأربعاء بفيينا. 

و يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك و غير اوبيك قد تم ‘نشاؤها على اثر الندوة الوزارية ال171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 و  تصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك و غير  أوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016 .

وقد شهد اجتماع ديسمبر تعاون احد عشر (11) منتجا للنفط من غير اوبيك مع  البلدان الأعضاء ال13 في اوبيك في جهد مدروس من اجل إعادة التوازن للسوق  العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج ب1.8 مليون برميل يوميا.

وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك  بالسهر على تجسيد أهداف الندوة الوزارية ال171 لاوبيك و تصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الإرادية في إنتاج النفط لبلدان اوبيك و غير اوبيك. 

وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان اعضاء في الأوبيك (الجزائر و الكويت و  فينزويلا) و بلدين غير عضوين في الأوبيك (روسيا و عمان).     

تجدر الاشارة الى انه خلال احتضان الجزائر للاجتماع الاستثنائي ال170 للندوة  الوزارية لأوبيك في 28 سبتمبر 2016 قررت البلدان الاعضاء في اوبيك تعديل  انتاجها بنسبة تتراوح بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا و انشاء لجنة رفيعة  المستوى تترأسها الجزائر من اجل وضع تفاصيل الاتفاق.

وقد تم تحديد تلك التفاصيل في اقتراح جزائري صودق عليه خلال الاجتماع العادي  ال171 للندوة التي جرت في نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع بلدان غير عضوة في المنظمة و افضت تلك المحادثات الى التوقيع على اتفاق تعاون بين البلدان الاعضاء في اوبيك و غير  اوبيك المشاركة في اجتماع 10 ديسمبر 2016.

كلـمات مفتـاحيــة :
بلدان أوبيك وغير أوبيك : اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق يوم الجمعة بفيينا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 16:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود