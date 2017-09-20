بلدان أوبيك وغير أوبيك : اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق يوم الجمعة بفيينا

الجزائر - يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الجمعة المقبل بفيينا (النمسا) في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك و خارجها, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع لتقييم وضع السوق النفطية العالمية و تطبيق اتفاق تقليص الإنتاج المتخذ شهر ديسمبر 2016 من قبل بلدان اوبيك و غير اوبيك .

كما أشار المصدر ذاته أن هذا اللقاء يأتي بعد انعقاد الاجتماع المشترك للجنة التقنية لبلدان اوبيك و غير اوبيك اليوم الأربعاء بفيينا.

و يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك و غير اوبيك قد تم ‘نشاؤها على اثر الندوة الوزارية ال171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 و تصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك و غير أوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016 .

وقد شهد اجتماع ديسمبر تعاون احد عشر (11) منتجا للنفط من غير اوبيك مع البلدان الأعضاء ال13 في اوبيك في جهد مدروس من اجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج ب1.8 مليون برميل يوميا.

وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك بالسهر على تجسيد أهداف الندوة الوزارية ال171 لاوبيك و تصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الإرادية في إنتاج النفط لبلدان اوبيك و غير اوبيك.

وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان اعضاء في الأوبيك (الجزائر و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في الأوبيك (روسيا و عمان).

تجدر الاشارة الى انه خلال احتضان الجزائر للاجتماع الاستثنائي ال170 للندوة الوزارية لأوبيك في 28 سبتمبر 2016 قررت البلدان الاعضاء في اوبيك تعديل انتاجها بنسبة تتراوح بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا و انشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر من اجل وضع تفاصيل الاتفاق.

وقد تم تحديد تلك التفاصيل في اقتراح جزائري صودق عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة التي جرت في نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع بلدان غير عضوة في المنظمة و افضت تلك المحادثات الى التوقيع على اتفاق تعاون بين البلدان الاعضاء في اوبيك و غير اوبيك المشاركة في اجتماع 10 ديسمبر 2016.