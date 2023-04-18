زيارة مرتقبة لوفد بريطاني مكون من 20 رئيس مؤسسة للجزائر

تيزي وزوي - يقوم وفد بريطاني مكون من 20 رئيس مؤسسة متخصصة في المحروقات بزيارة إلى الجزائر يوم الأحد المقبلي حسبما أفاد به سفير المملكة المتحدة بالجزائري أندرو نوبل.

وأضاف الدبلوماسي البريطاني خلال لقاء جمعه بممثلي ولاية تيزي وزو نظمته غرفة التجارة والصناعة جرجرة بفندق الوردات الثلاثي أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة " ستُجرى في مقر إقامته بحضور مستثمرين جزائريين"

وحسب ذات المسؤول فإن "هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين مستثمري البلدين" مضيفا "نحن مستعدون للقيام بما يجب فعله من أجل إنشاء رابط بين الجزائر والمملكة المتحدة".

كما اعلن السيد نوبل عن حدث آخر يتمثل في الاحتفال يوم 08 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية بالذكرى 75 لانزال قوات التحالفر (1942) التي تعد "حلقة مهمة" في التاريخ حيث لعبت فيه الجزائر دورا عالميا".

وسيشكل هذا الحدث أيضا "فرصة لاحياء تضحيات أبناء هذا البلد وخاصة الامهات اللاتي شاركن في هذه الحرب وهي تضحية لم تُحيَ بالشكل اللازم".

والتقى المسؤول البريطاني خلال زيارته لتيزي وزو بوالي الولايةي محمد بودربالي حيث تباحثا فرص الاستثمار في الولايةي كما تنقل السفير إلى جامعة احمد تاسة حيث تطرق مع مدير الجامعة إلى تعليم اللغة الانجليزية.

وأبدى السيد نوبل خلال محادثاته برئاسة الجامعة اهتمامه بتطوير العلاقات مع الجامعة الجزائرية.

وفي تصريح لوأج أشار الدبلوماسي البريطاني إلى فرص الاستثمار في ولاية تيزي وزو خاصة في مجال التجارة.

وفي ختام زيارته تنقل ذات المسؤول إلى دار الصناعات التقليدية بوسط المدينة حيث صرح لوأج أنه استغل فرصة زيارته الأولى لولاية تيزي وزو لمشاهدة المنتوج التقليدي المحلي.