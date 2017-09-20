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السياحة يمكن أن تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و  المملكة المتحدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرات

تيزي وزوي - أكد سفير المملكة المتحدة بالجزائري أندرو  نوبل يوم الثلاثاء لوأج أنه يمكن لقطاع السياحة أن يلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و المملكة المتحدة.

على هامش لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين للولاية نظمته غرفة التجارة و  الصناعة جرجرةي ذكر سفير المملكة المتحدة بالجزائر الذي  التقته وأج أن البلدين "يتقاسمان ماض ثري منذ أمد بعيد بعد علاقات محدودة خلال  الفترة 1945-2013".

و أضاف أن "ترقية السياحة لتشجيع البريطانيين على زيارة الجزائر التي تزخر  بالعديد من المزايا الهامة في هذا القطاع كفيل بتعزيز و توطيد العلاقات بين  البلديني لأن قطاع السياحة بات اليوم يلعب دورا هاما في صنع سمعة أي بلد".

و حسب الدبلوماسي البريطاني فان السنوات الأربعة الأخيرة شهدت احراز "تقدم  كبير"ي سيما من خلال استقطاب اهتمام العديد من المؤسسات البريطانية للقدوم إلى  الجزائر لكن مع ذلك هناكي كما قالي "نقص كبير في المعلومة حول الجزائر  بالمملكة المتحدة".

و عن سؤال حول مناخ الاستثمارات في الجزائر تطرق سفير المملكة المتحدة إلى  سياسة الجزائر الرامية إلى تشجيع القطاع الاقتصادي الخاص  التي يمكني برأيهي أن تؤثر "ايجابيا" على المبادلات الاقتصادية بين البلدين  إلى جانب تشجيع التوقيع على اتفاق تعاون في هذا القطاع.

و بخصوص القاعدة 49/51 التي تسير الاستثمار الأجنبيي أكد السيد نوبل أن هذه  الأخيرة "لا تمثل عائقا أمام تحسين العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و المملكة  المتحدة و لا أمام استثمار كبرى المؤسسات لكنها تعيق بالمقابل نشاط المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة التي  لا تملك احتياط رأسمال هام يؤهلها للاستثمار بالخارج".

و أكد على وجود فرص للمبادلات الاقتصادية بدأت تتضح الآني معربا عن الاهتمام  الكبير للمؤسسات البريطانية بالقدوم إلى الجزائر.

 

و خلص السفير البريطاني إلى القول نحن بصدد العمل مع الحكومة الجزائرية  لتسهيل الأمور على المستثمرين".

كلـمات مفتـاحيــة :
السياحة يمكن أن تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و  المملكة المتحدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرة   شارك

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