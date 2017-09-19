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توقيع اتفاقية شراكة للتكوين بين وزارتي السياحة و التكوين المهني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيلول/سبتمبر 2017 14:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
توقيع اتفاقية شراكة للتكوين بين وزارتي السياحة و التكوين المهني
صورة وأج

الجزائر- تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة تتضمن تكوين و تأهيل الموظفين في قطاع السياحة و الفندقة بين مجمع فندقة، سياحة و حمامات معدنية التابع لوزارة السياحة و الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل التابع لوزارة التكوين و التعليم المهنيين.

و أوضحت ممثلة مجمع فندقة، سياحة و حمامات معدنية، ليلى شرفي في تصريح للصحافة أن الاتفاقية تخص تكوين معلمي التمهين المكلفين بالتأطير البيداغوجي للمتمهنين على مستوى فروع المجمع في عدد من التخصصات، لاسيما الطبخ و الإطعام و الاستقبال، مضيفة أن هذه الاتفاقية تخص أيضا تكوين مديري الموارد البشرية في مجال هندسة التكوين و إعداد برامج تكوين و كذا تكوين و تأهيل 3000 أجير بمجمع فندقة، سياحة و حمامات معدنية حول مواضيع تتوزع على 14 مجال نشاط لقطاع السياحة و الفندقة و الحمامات المعدنية.

و أكدت السيدة شرفي أن الاستثمار الضخم في مجال المنشآت ترافقه استثمارات مرتبطة بالتكوين و وضع نظام نوعي لتحسين الخدمات" مشيرة إلى أن مجمع فندقة، وسياحة وحمامات معدنية يسير 66 فندقا و 9 محطات حموية عبر التراب الوطني.

و من جهته وصف المدير العام  للصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل، عبد القادر الطويل هذه الاتفاقية ب"الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال ترقية التمهين و التعليم المتواصل"، موضحا انها سمحت ب"جمع تمويل ثلاث عمليات هامة للتكفل بتكوين الشباب في مجال الفندقة".

و أضاف ان "الاتفاقية تتيح لنا فرصة إنشاء فضاء تشاور بين المكونين و المهنيين لتحسين نوعية التكوين، خاصة و انه ينتظر تنظيم ملتقيات و لقاءات بهدف تقييم العمل المنجز و تبادل التجارب في مجال تحديد المهن الجديدة للفندقة و  السياحة".

و جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور وزيري السياحة و الصناعة التقليدية، حسن مرموري و التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيع اتفاقية شراكة للتكوين بين وزارتي السياحة و التكوين المهني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيلول/سبتمبر 2017 14:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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