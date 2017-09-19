محروقات: سوناطراك تهدف الى عقلنة مواردها البشرية و كذا منشئاتها

حاسي مسعود (ورقلة)- يعتزم مجمع سوناطراك عقلنة منشئاته و ايضا تثمين موارده البشرية في سياق انخفاض اسعار البترول, حسبما اكد يوم الاثنين الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور برهورد البغل (حاسي مسعود) .

و صرح السيد ولد قدور للصحافة عقب زيارته لحقل رهورد البغل قائلا "عندما نترك شبابنا و مهارتنا الجزائرية تعبر عن نفسها ستكون هناك نتائج. ليس هناك اي سبب يجعل الجزائري في الخارج ينتج اشياء, و لا يتمكن من القيام بهذا في الجزائر".

و اعرب عن ارتياحه لفريق المديرية الجهوية لرهورد البغل الذي وضع اجراء جديدا يمكن من استرجاع الغازات المصاحبة للبترول التي كانت تخسر من قبل كغازات محترقة.

و يمكن هذا الاجراء الجديد من تصدير 6 مليون متر مكعب من بين ال17 مليون متر مكعب من الغازات المحترقة المسترجعة يوميا بمنشأة رهورد البغل في حين ستتم اعادة ضخ ال11 مليون متر مكعب المتبقية في الحقل قصد دفع الانتاج.

و حسب السيد ولد قدور ستمكن هذه التقنية, الجزائر من الحصول على حجم اضافي من 3 الى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الموجه للتصدير سنويا.

و اشار السيد ولد قدور ان مبادرة رهورد البغل تعتبر اول نموذج, مضيفا ان الشركة بدأت في مشروع ثاني بحاسي مسعود و مشروع ثالث برهورد النوس.

و اضاف المسؤول الاول لسوناطراك "ان مبادرة كهذه سيكون لها تأثير كبير و ستتوسع و سيتطور جهد الابتكار هذا على مستوى جميع هيئات سوناطراك".

ان عقلنة القدرات و حس الابتكار لدى العمال مطلزبة لا سيما و أن بعض منشئات المجموعة لا تشتغل بنسبة 100 بالمائة بسبب الافراط في استعمال الآبار.

و استرسل يقول ان بعض الابار التي لدينا قد افرطنا في استعمالها. و قد اكتشفنا حقولا جديدة عل بعد 100 كلم من هنا و سنستعمل المنشئات الموجودة من قبل لاستغلالها".

==== رفع صادرات الغاز ب 20 إلى 30مليار====

و ردا على سؤال للصحافة بخصوص حجم صادرات الغاز ي اوضح السيد ولد قدور ان سوناطراك تصدر نحو 50 مليار متر مكعب في السنة مضيفا أن مشاريع التثمين الجارية التي ستنتهي مع نهاية سنة 2017 أو بداية سنة 2018 و ستسمح بتعزيز طاقات التصدير. و قال أيضا "لحد الآني نعتزم بلوغ حجم 20 إلى 30 مليار متر مكعب إضافية في السنة".

من جهة اخرىي أشار الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى أن الاكتشافات من حيث المحروقات بلغت حوالي 20 في 2017 و لكن الاستغلال يتطلب وقتا بغية تقييم قدراتها الحقيقية.

و صرح السيد ولد قدور في هذا الإطار "بلغنا 20 اكتشافا و لكن ليست بالضرورة قابلة للاستغلال من الناحية التجارية. تقييم الاحتياطي يتطلب وقتا و نحن الآن بصدد القيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة من أجل تقييم مردوديتها" و بخصوص استفسار حول مسألة الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات بالجزائري اوضح ذات المسؤول أن المناقصات حول الحقول المكتشفة لا تطرح أي مشاكل".

لدى سوناطراك حاليا 3 أو 4 شركاء أجانب تعمل معهم على حقول رقان و توات و تميمون و غيرها.

و أضاف يقول في هذا السياق أن "المشكل مطروح على مستوى الاستكشاف و يتعلق بالقانون للجديد للمحروقات كما يجب إعادة النظر في هذه الوضعية بغية جذب استثمارات آخرى في مجال الاستكشاف.