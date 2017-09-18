تحديد كيفيات سير الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر

الجزائر- تضمنت الجريدة الرسمية رقم 48 قرارين وزاريين مشتركين، الأول يحدد مدونة الإيرادات و النفقات، و الثاني يحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر.

و يسمح حساب التخصيص الخاص هذا للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بمنح قروض بدون فوائد، بمراقبة مصالح وزارة التضامن الوطني لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة.

و يتم منح هذه القروض التي لا تفوق قيمتها مليون (1.000.000) دينار مخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي بعنوان إحداث نشاطات اقتناء المعدات الصغيرة و المواد الأولية لانطلاق المشاريع.

و فيما يخص شراء المواد الاولية، يتم منح قروض بدون فائدة لا تتجاوز قيمتها مائة الف دينار (100.000) دينار في إطار هذا الجهاز.

و قد تصل هذه التكلفة إلى مائتين و خمسين الف (250.000) دينار على مستوى ولايات أدرار و بشار و تندوف و بسكرة و الوادي و ورقلة و غرداية و الأغواط و ايليزي و تمنراست على فترة تدوم اربع (4) سنوات.

كما يغطي الصندوق معدل نسب تخفيض الفوائد البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون للقرض المصغر و المحدد بنسبة 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الانشطة المنجزة.

و فيما يخص الإيرادات المالية، فهي واردة من تخصيصات ميزانية الدولة و حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية و رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة.

و تعد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتطبيق سياسة الحكومة في مجال مكافحة البطالة و الفقر.

و تتمثل المهام الرئيسية للوكالة المنشاة سنة 2004 في تسيير جهاز القرض المصغر و مرافقة المستفيدين منه من اجل تحقيق نشاطاتهم.