القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سمك أبو سيف: اجتماع حول التوصية الأخيرة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيلول/سبتمبر 2017 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات
سمك أبو سيف: اجتماع حول التوصية الأخيرة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي 

الجزائر- عقدت مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات اجتماعا مع ممثلي محترفي صيد سمك ابو سيف لمناقشة تنفيذ التوصية الجديدة  للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي (ICCAT), حسب بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و تتعلق هذه التوصية ببرنامج يمتد على عدة سنوات لإعادة الاعتبار لسمك ابو سيف في الحوض المتوسط من خلال وضع نظام حصص.

و يتمثل الهدف من هذا اللقاء في بحث طرق و وسائل تنفيذ هذه التوصية "مع الحفاظ على مصالح محترفي هذا الصيد", حسبما اكد ذات المصدر.

و من جهة اخرى اكد البيان ان هذا اللقاء يندرج في اطار مسار مشاورات تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2016 بعقد لقاءات عديدة مع محترفي صيد سمك ابو سيف على مستوى الوسط و على  مستوى الولايات.

و يجدر التذكير ان اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي قد حددت في شهر نوفمبر 2016 الحصة الاجمالية لصيد سمك ابو سيف ب10.500 طن للبلدان الاعضاء و هذا في اطار مخطط اعادة تشكيل يمتد على 15 سنة (2017-2031) للتعداد العالمي لسمك ابو سيف المعرض لصيد مفرط.

 

وسيتم تقليص هذه الحصة ب3 بالمائة سنويا من سنة 2018 الى 2022.

كلـمات مفتـاحيــة :
سمك أبو سيف: اجتماع حول التوصية الأخيرة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيلول/سبتمبر 2017 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود