اللجنة المختلطة الجزائرية-الروسية: الدورة ال 8 مقررة من 18 الى 20 سبتمبر 2017

الجزائر- ستعقد الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية من 18 الى 20 سبتمبر 2017 بالجزائر العاصمة برئاسة وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك, حسبما افاد به يوم الاحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و خلال اشغال هذه اللجنة سيقوم الخبراء الجزائريون و الروس "بتقييم المفاوضات الجارية حول العديد من مشاريع الاتفاقات الثنائية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و الفلاحة و الصحة و التكوين الهني و الثقافة و العدالة و الموارد المائية و التجارة", حسب نفس المصدر.

و من جهة اخرى من المنتظر ان يحضر الطرفان يومي 18 و 19 سبتمبر "وثيقة نهائية" تتوج هذه الاشغال, في حين سيعقد على هامش هذه الدورة منتدى اشغال سيجمع مسؤولي مؤسسات البلدين.

و يتمثل الهدف من هذا المنتدى في استكمال اتفاقات الشراكات المباشرة التي ستوقع بمناسبة موعد ثنائي اخر رفيع المستوى من المنتظر عقده خلال الاسابيع المقبلة".

و يجدر التذكير ان الجزائر يربطها بروسيا منذ سنة 2001, إعلان حول اقامة "شراكة استراتيجية".