ورشة حول فرص تدخل مجمع سونلغاز لاكتساح سوق إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء

الجزائر- افتتحت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال ورشة حول فرص تدخل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) في النشاطات الموجهة نحو أسواق الخدمات و الأشغال في دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، بمشاركة إطارات مسيرة من مجمع سونلغاز و البنك الإفريقي للتنمية.

في كلمته الافتتاحية للورشة أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب أن الورشة التي ينظمها مجمع سونلغاز مناصفة مع البنك الإفريقي للتنمية ترمي من خلال تبادل التجارب و المهارة بين المنظمين إلى التوصل إلى شراكة طاقوية رابح/رابح بين الجزائر (سونلغاز) و الدول الإفريقية.

و أضاف أن هذه الورشة الإعلامية تهدف أيضا إلى الاستفادة من خبرة و قدرات البنك الإفريقي للتنمية في مرافقة و مساعدة الدول المساهمة في تمويل و تجسيد مختلف مراحل انجاز المشاريع في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الطاقة.

و تم خلال الورشة التطرق إلى ثلاث مواضيع أساسية تمثلت في السياسة الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية لعقد الصفقات و تجارب عقد الصفقات في دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و الاستفادة من المعلومة و فرص الأعمال من أجل زيادة حصص السوق في مجال الدراسات و الخدمات و الأشغال على مستوى الدول الأعضاء الإقليمية.

و اعتبر السيد عرقاب أن مناقشة هذه المواضيع كفيلة بإعطاء "دفع جديد" نحو آفاق أخرى للشراكة بالإسهام "الهام" للبنك الإفريقي للتنمية الشريك "الأساسي لمساعدة الدول الإفريقية على التنمية".

و أكد ذات المسؤول أن الانجازات العديدة التي حققها مجمع سونلغاز في مجال الطاقة و المتعلقة بنسبة التزويد بالكهرباء التي تعد الأهم في العالم (99 %)، مقابل نسبة 58% بالنسبة لتزويد بالغاز في الجزائر هي نسب تسمح للمؤسسة بأن تتطلع لاكتساح السوق الإفريقية.

في ذات السياقي صرح لوأج أن المجمع حاضر بقوة من خلال 30 مشروع في مجال الطاقة المسجلين في أجندة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2017.

و بدوره صرح مدير مجمع البنك الإفريقي للتنمية، ناكوليما أوسينو أن مؤسسته تعتزم "عقد شراكة رابح-رابح" مع مجمع سونلغاز، مذكرا بأن "الجزائر رابع أهم مساهم إفريقي في البنك الإفريقي للتنمية".

و بغرض تحقيق هذه الشراكة في الميدان و السماح لمجمع سونلغاز بالحصول على حصص للسوق في دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تم انجاز مرحلة أولى اليوم من خلال عقد هذه الورشة الإعلامية من أجل تعريف سونلغاز بمسار ولوج الأسواق في قطاع الطاقة.

و ركز على أهمية "الحوار الدائم بين الطرفين من أجل تعزيز العلاقات بين سونلغاز و البنك الإفريقي للتنمية".