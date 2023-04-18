مركب الحديد و الصلب بالحجار: إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 الأحد المقبل

عنابة- سيعاد تشغيل الفرن العالي رقم 2 بمركب الحديد و الصلب سيدار -الحجار المتوقف منذ أكثر من أسبوع بسبب انقطاع تموينه بالمياه "يوم الأحد المقبل أي 24 سبتمبر الجاري"، حسب ما صرح به اليوم الأحد بعنابة لـ/وأج المدير العام لذات المركبي شمس الدين معطاء الله.

ويأتي هذا الإجراء في خضم الترتيبات الأخيرة التي اتخذت من طرف السلطات العمومية لتحسين تزويد ولاية عنابة بالمياه، والتي مكنت من الشروع في تزويد مركب الحجار بالمياه بتحويل حوالي 20 ألف متر مكعب يوميا، تستغل حاليا لملء الخزانات والحاجز المائي لاستدراك احتياطي المركب من المياه الضرورية لتشغيل واستغلال سلسلة الإنتاج بهذا المركبي كما أوضحه نفس المسؤول.

وتخزن احتياطات المركب من المياه بخزانين اثنين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل واحد منهما، بالإضافة إلى حاجز مائي سعته 310 آلاف متر مكعب وفقا للمدير العام للمركب الذي أضاف بأن "الخزانين تم ملؤهما و أن الحاجز المائي يجري حاليا تزويده بالمياه" من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه.

ويرتقب الشروع في تشغيل المصنع "حينما يصل الحاجز المائي نسبة 50 بالمائة من الامتلاء"، مثلما أكده السيد معطاء الله، الذي أشار إلى أن كميات المياه التي تصل المركب حاليا "تستغل لتزويد احتياطي المياه المؤمن للمركب" و أن عملية تشغيل المصنع "تتطلب تزويده بحوالي 30 ألف متر مكعب يوميا".

و قد تقرر إعادة تشغيل مركب الحجار في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين تزويد ولاية عنابة بالمياه والتي مكنت من تجنيد حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا، و ذلك من خلال استغلال طبقات المياه السفلى لسد الشافية بولاية الطارف الذي انخفض منسوبه إلى حوالي 22 مليون متر مكعب من أصل 165 مليون متر مكعب تمثل السعة الإجمالية لهذه المنشأة المائية التي تمثل المورد الرئيسي لتزويد ولايتي عنابة والطارف بالمياه.

للإشارة فإن الشروع في الإنتاج انطلاقا من الفرن العالي رقم 2 "سيتم بعد 10 أيام من تاريخ إشعال الفرن العالي وهي الفترة الضرورية تقنيا لاستغلال الفرن العالي للإنتاج".