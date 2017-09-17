القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أويحي : الدعم العمومي سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه

  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيلول/سبتمبر 2017 12:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرات
أويحي : الدعم العمومي سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه
صورة أرشيف

الجزائر- أكد  الوزير الاول أحمد أويحي يوم الأحد  خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام  نواب المجلس الشعبي الوطني أن دعم الدولة  سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه .

و صرح السيد أويحي أمام نوب المجلس الشعبي الوطني  قائلا  " الدعم العمومي  المباشر و غير المباشر سيكون محل ترشيد و مشفوع بتحضير قبلي من اجل تفادي  الظلم و الغموض أو سوء فهم " .

و في هذا الصدد أشار السيد أويحيى أنه في انتظار استكمال الملف على مستوى  الإدارات العمومية و الانتهاء  المشاورات  "سيتم الابقاء على الدعم لكل المواد  الأساسية".

 

للتذكير, فان التحويلات الاجتماعية  تقدر ب 1.630 مليار دينار موجهه اساسا  لدعم العائلات من خلال دعم  المواد الأساسية و التربية و التزود بالمياه و  خدمات الطاقة  الصحة والسكن, والمعاشات, و كذلك مرافقة الشرائح ذات  الدخل   الضعيف و المعوزين  و فئة المعاقين.

كلـمات مفتـاحيــة :
أويحي : الدعم العمومي سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه
  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيلول/سبتمبر 2017 12:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع