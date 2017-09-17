أويحي : الدعم العمومي سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه

الجزائر- أكد الوزير الاول أحمد أويحي يوم الأحد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن دعم الدولة سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه .

و صرح السيد أويحي أمام نوب المجلس الشعبي الوطني قائلا " الدعم العمومي المباشر و غير المباشر سيكون محل ترشيد و مشفوع بتحضير قبلي من اجل تفادي الظلم و الغموض أو سوء فهم " .

و في هذا الصدد أشار السيد أويحيى أنه في انتظار استكمال الملف على مستوى الإدارات العمومية و الانتهاء المشاورات "سيتم الابقاء على الدعم لكل المواد الأساسية".

للتذكير, فان التحويلات الاجتماعية تقدر ب 1.630 مليار دينار موجهه اساسا لدعم العائلات من خلال دعم المواد الأساسية و التربية و التزود بالمياه و خدمات الطاقة الصحة والسكن, والمعاشات, و كذلك مرافقة الشرائح ذات الدخل الضعيف و المعوزين و فئة المعاقين.