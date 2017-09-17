محطة ميترو مطار الجزائر الجديد : السيد زعلان يطلب من  مسؤولي مجمع "كوسيدار" تسريع وتيرة الأشغال

الجزائر - دعا وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغاني زعلان يوم السبت مسؤولي مجمع " كوسيدار" للإسراع في اشغال انجاز محطة الميترو على مستوى مطار الجزائر الدولي الجديد " هواري بومدين و ذلك لتفادي أية عراقيل قد تعيق سير اشغال انجاز المطار الجديد .

و خلال زيارته لموقع أنجاز المطار الجديد و محطتي النقل الخاصين اللتان تربطهما به طالب السيد زعلان من ممثلي شركة كوسيدار المكلفة بأشغال انجاز توسعة خط ميترو العاصمة منح الاولوية للأشغال انجاز المحطة و ملحقاتها الثلاث و تعزيز الأشغال بموارد بشرية و مادية اضافية بهدف تسليم المشروع في آجاله دون عرقلة اشغال ورشة انجاز المطار.

ويتعلق الأمر بمشروع انجاز الحضيرة المستقبلية و المحور المروري للمطار الجديد حيث بلغت نسبة تقدم اشغالهما حاليا 32 بالمائة .

و قال الوزير للصحافة خلال زيارته لموقع انجاز المطار الجديد أن " العديد من المتدخلين يساهمون في انجاز المطار الدولي الجديد هواري بومدين حيث سيتم ربطه ليس فقط بخط السكة الحديدية التي ستضمن نقل المسافرين عبر القطار بل ايضا بخط ميترو الجزائر ".

وقد اجتمع الوزير على هامش زيارته لموقع انجاز المطار الدولي الجديد في جلسة عمل مع ممثلي مختلف المؤسسات الانجاز المشاريع الثلاث المتناسقة.

و كان يرتقب أن يتم استلام توسعة خط الميترو الجزائر الذي يمتد من محطة الحراش و سط باتجاه المطار الدولي الجديد مع نهاية 2019 او مطلع 2020 لكن و حسب الوزير فإن تسليم هذا الخط الجديد الذي يمتد على مسافة تقدر بـ 5ر9 كلم و بـ 9 محطات سيتم في 2021 و ذلك بالنظر الى المعوقات التي واجهت شركات الانجاز في الميدان.

و بخصوص اشغال انجاز المطار الدولي الجديدي أعرب السيد الوزير عن ارتياحه لوتيرة الانجاز و التي بلغت اجمالا 75 بالمائة ما يمكن تسليم المشروع كاملا في آجاله المحددة و ذلك مع نهاية 2018.

في هذا الصدد قال الوزير في تصريح للصحافة " بالنسبة للمطار الدولي الجديد هواري بومدين و الذي سيكون بطاقة استقبال تصل 10 مليون مسافر سنويا ي نطمئن ان هذا المشروع الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية بالغة سيتم استلامه في أجاله المحددة أي مع نهاية العام المقبل ".

و تابع الوزير قائلا " المشروع يتقدم وفقا لما تم اقراره في عقد الانجاز و ستسمح هذه المنشأة في تطوير خدمات النقل الجوي".

و أوضح الوزير أنه تقرر û قبل دخول هذه المنشأة الجوية حيز الخدمة - اجراء مرحلة تجريبية لمدة 3 اشهر لتقييم و مراقبة تسيير كافة مرافقه.

و أفاد الوزير أن هذه المنشأة الجوية الجديدة تمثل ثالث محطة لمطار هواري بومدين ي مضيفا أنه و بعد دخولها حيز الخدمة ي ستبقى الخطوط الداخلية و الدولية التي يضمنها المطار الحالي تعمل بطريقة عادية في حين سيتم تحضير مخطط تطوير للمحطة الجديدة لتكون في مستوى تطلعات المسافرين".

و في محطة أخرى من زيارته, طلب الوزير من ممثلي مؤسسات إنجاز محطة قطار على مستوى مطار هواري بومدين "بتجنيد الطاقات" خصوصا مع عدم وجود أية عراقيل تقنية التي قد تتسبب في تأخير تقدم الاشغال.

و من المرتقب استلام محطة قطار المطار في يوليو 2018 و الذي يتزامن مع إفتاح المنشأة الجديدة.

" الآجل المحدد في 2018 يتطلب إجراءات ميدانية لتعزيز الأشغال" حسب تصريحات الوزير أمام ممثلي مؤسسات إنجاز محطة القطار حيث حثهم على تحقيق الالتزامات الشفهية في الميدان.

و تبلغ الكلفة المتوقعة لانجاز هذا المشروع, المسمى "مطار غرب", نحو 74 مليار دج.

و يقسم هذا المشروع الى ثلاثة اجزاء مطار المسافرين و حضيرة للسيارات و الطريق المؤدي له و مرأب الطائرات و مسالك العبور.

و بخصوص مطار المسافرين, فيمتد على مساحة 192.124 متر مربع , و يتكون من بناية مركزية و ممر رئيسي.

و يتكون المطار الجديد من 5 طوابق, مزود بـ 120 شباك للتسجيل, 9 بساطات متحركة, 37 مدرج ميكانيكي, 57 مصعد ميكانيكي, و 12 دوارة لاسترجاع الأمتعة بقدرة 1.800 وحدة أمتعة في الساعة.

و بلغت نسبة تقدم اشغال هذه المنشاة حاليا 83 بالمائة.

و بخصوص حضيرة السيارات و ممرات السير, التي تم إمضاء عقد إنجازهما في ديسمبر 2016, فهي مزودة بنظام دخول و بطاقة إستيعاب تقدر بـ 4.500 سيارة. و تقدر نسبة تقدم اشغال هذه المنشاة 32 بالمائة.

أما حضيرة الطائرات و ممر السير, فيترقب إنجاز منصة لركن الطائرات على مساحة 410.000 متر مربع , ممرات الخدمات 40.000 متر مربع , أرضيات مرنة 230.000 متر مربع , أرضيات صلبة 140.000 متر مربع.

و تبلغ نسبة تقدم اشغال هذا الجزء من "مطار غرب" 51 بالمائة.