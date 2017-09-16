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بوعزقي يدعو مجمع "اللوجيستية زراعية" إلى المزيد من الجهود لتطوير القطاعات الاستراتيجية

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيلول/سبتمبر 2017 18:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرات

الجزائر -دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري عبد القادر بوعزقي يوم السبت بالجزائر العاصمة اطارات مجمع  "اللوجيستية الزراعية" إلى بذل "المزيد من الجهود" من أجل تنمية الفروع الاستراتيجية للقطاعي حسبما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح المصدر  أن "الوزير دعا اطارات مجمع اللوجيستية الزراعية (اغرولوغ)  إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تنمية الفروع الاستراتيجية (...) بهدف تمكين  المجمع من الاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني".

و أكد السيد بوعزقي خلال اجتماع له مع اطارات المجمع و فروعه على فرع الدواجن  و اللحوم الحمراء و الخضر و نشاط الانتاج و تخزين اللحوم الحمراء و البيضاء و  كذا نشاط تثمين و تخزين المنتجات الفلاحية من خلال المواقع اللوجيستية.

و عرض اطارات المجمع خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير مخطط عمل استراتيجي  حول النشاطات التي يعتزم المجمع تطويرها متبوع بنقاش عام.

في هذا الصدد اقترح السيد بوعزقي على اطارات المجمع أن يتحلوا "بفعالية اكبر"  في تسيير المجمعي مبرزا ضرورة تبني استراتيجية "واضحة" بهدف تمكين المجمع من  الاضطلاع بدوره كأداة لضبط السوق.

من جهة أخرى أكد الوزير على "ضرورة" هيكلة و تنظيم محترفي فرع تربية الدواجن.

كما دعا الوزير اطارات المجمع إلى تطوير الانتاج الوطني للذرى و الصويا  المستوردة من أجل تغذية المواشي و العمل على تطوير فرع تربية الدواجن.

 

من جهة أخرى ابرز السيد بوعزقي ضرورة رفع القدرات الوطنية للتخزين بهدف  امتصاص فائض الانتاج الفلاحي و كذا اهمية ارساء توازن بين العرض و الطلب و  تنويع قنوات التوزيع و التسويق و التخزيني واصفا هذه النقطة ب "قضية سيادة  وطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
بوعزقي يدعو مجمع "اللوجيستية زراعية" إلى المزيد من الجهود لتطوير القطاعات الاستراتيجية
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيلول/سبتمبر 2017 18:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرة   شارك

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