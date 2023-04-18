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زيت الزيتون و زيتون المائدة: صدور الاتفاق الدولي لسنة 2015 في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيلول/سبتمبر 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات
زيت الزيتون و زيتون المائدة: صدور الاتفاق الدولي لسنة 2015 في الجريدة الرسمية

الجزائر- صدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 أغسطس الفارط و المتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة لسنة 2015  بالجريدة الرسمية في عددها رقم 51.

و تصادق الجزائر بذلك على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون و زيتون المائدة  الموقع بجينيف في 9 أكتوبر 2015 خلفا للاتفاق الدولي لسنة 2005.

و يهدف الاتفاق الموقع إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية و الدولية  المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية و المذاقية لزيوت الزيتون و زيوت ثقل  الزيتون و زيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة.

كما يهدف إلى القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية-الكيميائية و  المذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات و خصائص جودة المنتجات بهدف تعزيز  المعايير الدولية.

و تمكن هذه المعايير من مراقبة جودة المنتجات و مزاولة التجارة الدولية و  تنميتها و حماية حقوق المستهلك و منع الممارسات الاحتيالية و المضللة و الغش.

كما تهدف إلى تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للمجموعة العلمية  الدولية في مجال الزيتون و تنسيق الدراسات و البحوث المتعلقة بالخصائص  التغذوية و غيرها من الخصائص الأصيلة لزيت الزيتون و زيتون المائدة و كذا  تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية.

و يذكر أن الجزائر قد شاركت معية عشرون دولة أخرى بجينيف في أشغال الندوة  الدولية حول زيت الزيتون و زيتون المائدة التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

و جرت هذه الندوة بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأعضاء لندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية و كذا ممثلين عن المجلس الدولي للزيتون و عن الاتحاد الأوروبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
زيت الزيتون و زيتون المائدة: صدور الاتفاق الدولي لسنة 2015 في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيلول/سبتمبر 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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