صيد بحري و تربية المائيات: تكوين حول النظام الجديد لجميع المعطيات لصالح إطارات القطاع

الجزائر- سيقوم المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات، السيد طه حموش يوم الأحد المقبل بالإطلاق الرسمي لأول دورة تكوينية حول تطبيق نظام الإحصائيات الجديد للصيد و تربية المائيات الذي يعتمد على جمع العينات، حسبما جاء في بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و ستخص هذه المبادرة التي تندرج في اطار برنامج التنويع الاقتصادي الذي يموله الاتحاد الأوروبي و المسمى "ديفيكو 2" في أول مرحلة أربع ولايات نموذجية و هي:

بومرداس في منطقة الوسط و وهران في منطقة الغرب و عنابة في منطقة الشرق و سطيف كولاية داخلية بالنسبة للاحصائيات المتعلقة بتربية المائيات و الصيد الأسماك في المياه الداخلية.

و ستنظم دورة التكوين على شكل ورشتين تهدفان إلى تعزيز قدرات الاطارات المكلفة بجمع المعطيات و استعمال برنامج متابعة الاحصائيات و هذا من خلال تعويدهم على العتاد و البرامج التي اقتنتها المديرية العامة مؤخرا.

و يذكر البيان أن الهدف الرئيس من نظام الاحصائيات الجديد هو "تزويد صناع القرار على مستوى القطاع بعناصر موضوعية تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة و آنية".