الجزائر-روسيا : الدورة ال8 للجنة المختلطة تعقد بالجزائر من 18 الى 20 سبتمبر الجاري

الجزائر - تناول وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يوم الخميس بالجزائر, مع سفير روسيا, إيغور بيلاييف, تحضيرات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و التقني, المعتزم تنظيمها بالجزائر من 18 الى 20 من الشهر الجاري حسب بيان للوزارة.

و ستسمح هذه الدورة, التي يرأسها السيد راوية مناصفة مع وزير الطاقة الروسي, ألكساندر نوفاك, بتقييم حصيلة عمل و مدى تنفيذ توصيات محضر الدورة السابعة التي نظمت بموسكو يومي 30 و 31 مايو 2015, و كذا تحديد إجراءات جديدة لدفع "ديناميكية جديدة" في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات يضيف بيان الوزارة ,.

كما كانت المحادثات فرصة للطرفين لبحث وضعية التعاون الثنائي و آفاقه معبرين عن رضاهم بتطوره الإيجابي و تعزيزه في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى تم الاتفاق على تعزيز و تنويع هذا التعاون خصوصا عن طريق مشاريع الشراكة و الاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين حسب نفس المصدر.