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الجزائر-روسيا : الدورة ال8 للجنة المختلطة تعقد بالجزائر من 18 الى 20 سبتمبر الجاري

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تناول وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يوم  الخميس بالجزائر, مع سفير روسيا, إيغور بيلاييف, تحضيرات الدورة الثامنة للجنة  الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و  التقني, المعتزم تنظيمها بالجزائر من 18 الى 20 من الشهر الجاري  حسب بيان  للوزارة.

و ستسمح هذه الدورة, التي يرأسها السيد راوية مناصفة مع وزير الطاقة الروسي,  ألكساندر نوفاك, بتقييم  حصيلة عمل و مدى تنفيذ توصيات محضر الدورة السابعة  التي نظمت  بموسكو يومي  30 و 31 مايو 2015,  و كذا تحديد إجراءات جديدة لدفع  "ديناميكية جديدة" في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات يضيف بيان الوزارة ,.

كما كانت المحادثات  فرصة للطرفين لبحث وضعية التعاون الثنائي و آفاقه معبرين  عن رضاهم بتطوره الإيجابي و تعزيزه في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى تم الاتفاق على تعزيز و تنويع هذا التعاون خصوصا عن طريق مشاريع  الشراكة و الاستثمار بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين حسب نفس  المصدر.

الجزائر-روسيا : الدورة ال8 للجنة المختلطة تعقد بالجزائر من 18 الى 20 سبتمبر الجاري
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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