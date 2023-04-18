أسعار سلة خامات أوبك تقارب 53 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني اليوم الخميس أن سعر سلة خاماتها الـ 13 قد وصل يوم الأربعاء 13 سبتمبر إلى 92ر52 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله حيث وصل إلى 08ر52 للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري و الإيراني الثقيل و البصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي و جيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني و أورينت الاكوادوري .

و شهدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم الخميس انخفاضا للتسليم في نوفمبر ب 18 سنتاي أو ما يعادل 3ر0 في المائة ي إلى 98ر54 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ب 6ر1 في المائة أمس الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر ب تسعة (9) سنتاتي أو ما يعادل 2ر0 في المائة، إلى 21ر49 دولار للبرميل بعد ارتفاعه ب 2ر2 في المائة في الجلسة السابقة.

و كانت وكالة الطاقة الدولية قد رفعت توقعاتها لنمو اللب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة "إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء في المنظمة".

ومن جهة أخرى، توقعت اوبك في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء الماضي ارتفاعا في الطلب على نفطها في 2018 .

و قالت المنظمة إن "تفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار مبرزة أن العالم سيحتاج إلى 83ر32 مليون برميل يوميا من الخام العام القادم بارتفاع قدره 410 ألاف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة".

ويذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا في مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018، في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.