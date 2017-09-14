أدرار: إطلاق أولى عمليات تصدير الغاز في القريب العاجل

أدرار- سيتم قريبا إطلاق العمليات الأولى لتصدير الغاز الخام انطلاقا من ولاية أدرار (الجنوب الغربي للوطن) بفضل تطوير 3 مجمعات غازية ستدخل حيز الإنتاج في القريب العاجل.

و يتعلق الأمر بمجمع رقان (GRN) و مجمع تيميمون (GTIM) بحاسي بارودة، و الذين كانا يوم الأربعاء محل زيارة عمل قام بها الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور و أيضا مجمع توات غاز (GTG) بوادي زين.

و حسب القائمين على المشروع يعد مجمع رقان الأهم من بين ال3 المجمعات و الذي من شأنه إنتاج 8.244 مليون متر مكعب يوميا و 148 برميل يوميا من المكثف ابتداء من ديسمبر 2017.

و قد بلغت أشغال انجاز مركز معالجة الغاز و التي أوكلت لمجمع بتروفاك نسبة تقدم قدرت بنحو 95.3 بالمائة.

و يتم لحد اليوم حفر 15 بئرا على حقول الغاز فيما تظل 3 أبار أخرى قيد الحفر.

كما يتضمن العقد المبرم مع مجمع بتروفاك إنجاز شبكة لجمع الغاز و خط لضخ الغاز الموجه للبيع يمتد على مسافة 74 كيلومتر.

و فيما يتعلق بمجمع حاسي بارودة يعتزم مجمع GTIM إنتاج 5 ملايين متر مكعب يوميا و 446 برميل يوميا من المكثفات.

و سوف يتم إطلاق الإنتاج في مارس 2018 مع انتهاء أشغال المشروع الذي يشمل انجاز مركز لمعالجة الغاز و قاعدة صناعية و شبكة تجميع و أنبوب تصدير( 8.3 كلم).

و تسجل حاليا أشغال هذا المشروع الذي أوكل للشركة الكورية الجنوبية " سامسونغ" نسبة تقدم تقدر ب 58.4 بالمائة.

و حسب القائمين على المشروع يبلغ عدد الآبار التي تم حفرها لحد اليوم 15 بئرا.

كما يعتزم مجمع تيميمون انجاز طريق يربط مركب حاسي بارودة و أوقروت على مسافة 120 كلم أنجزت منها إلى حد الأن 57 كلم.

كما سيتم انجاز قاعدة حياة و مدرج طيران للاستجابة لحاجيات هذا الحقل الغازي.

أسس مجمع تيميمون سنة 2010 و تمتلك شركة سوناطراك نسبة 51% من أسهمه بشراكة مع شركة طوطال (37.75%) و سيبسا (11.25%).

و كان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك قد أكد خلال زيارته لموقع الحقلين على أهمية الحوار البناء بين مختلف الأطراف من اجل رفع جميع الصعوبات.

و أكد أمام مجموعة من العمال قائلا "أود أن أوجه رسالة واضحة: نحن هنا معا لنتقاسم السراء و الضراء".

كما دعا السيد ولد قدور إلى احترام أجال المشروع مع العمل على تحسين جودة الأدا،ء لا سيما في مجال الهندسة.

و سيوجه إنتاج المواقع الغازية الثلاثة لرقان و تيميمون و توات إلى التصدير عبر أنبوب الغاز GR5.

في هذا الصدد دشن السيد ولد قدور خلال زيارته لحاسي الرمل (الأغواط) شهر يوليو الفارط محطة جديدة للضخ من شأنها تعزيز ضغط الغاز المنقول انطلاقا من أدرار عبر أنبوب الغاز GR5.