"تنويع الموارد المائية مهم و ضروري من أجل تموين آمن"

و شدد الوزير أثناء توقفه بمحطة الضخ الملاحة أول محطة لزيارة يقوم بها إلى هذه الولاية تدوم يومين، على ضرورة إعادة تأهيل و استغلال المياه السطحية، مبرزا بأن هذه العمليات تعد بمثابة "تأمين لتزويد السكان بمياه الشرب".
و أضاف بأن "شبكات التموين بالمياه ليست تفتقر لتصور يمكن من تأمين التموين بهذه المادة الحيوية و أن هذا الجانب يستدعي إعادة النظر و أخذ الأمور بكل جدية".
و بعد أن أشار إلى أن تنويع الموارد المائية بولاية عنابة "ضروري و لا بد من تجسيده على ارض الواقع لكي تعود الأمور إلى حالتها العادية"، حث الوزير المسؤولين المحليين على تجسيد المخطط الاستعجالي الذي بادرت إليه السلطات العمومية لمواجهة أزمة الماء التي تعيشها ولاية عنابة.
و قال الوزير في هذا السياق، "إن الدولة عازمة على تسخير كافة الوسائل لتأمين التموين بمياه الشرب بعنابة على غرار ولايات أخرى التي تعيش وضعا مماثلا".
و دعا الوزير في ذات السياق كذلك، إلى إعادة تأهيل محطات الضخ و كل شبكات توزيع مياه الشرب، مؤكدا بأن "التسيير يعني أيضا استباق إيجاد الحلول لمواجهة كل مشكل".
و أكد السيد نسيب بأن مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة عنابة "يعود إلى جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "مصدرا آخرا للتموين بمياه الشرب و تأمين بالنسبة للقطاع."
و شدد الوزير على مسؤولي الموارد المائية و الجزائرية للمياه من أجل بذل مجهودات كبيرة لتجسيد المخطط الاستعجالي الذي تم إقراره لمواجهة ندرة المياه التي يعاني منها مركب الحديد و الصلب سيدار بالحجار.
من جهتهم أكد المسؤولون المعنيون بأن الحجم الضروري بالنسبة لهذا المركب "سيتم ضمانه في غضون الأيام المقبلة"، و ذلك بعد إعادة تأهيل قناة مكسة - لحنيشات و كذا حفر آبار.
و بمحطة الضخ الملاحة، اطلع الوزير تابع الوزير عرضا حول المخطط التوجيهي للماء الصالح للشرب بعنابة، قبل أن يتوقف بورشة حفر بئري وادي النيل و خرازة ببلدية البوني، ثم ورشة إعادة تأهيل قناة المياه المستعملة بذات البلدية.
و سيقدم للسيد نسيب عرضا حول تحويل المياه المستعملة المصفاة نحو مركب الحديد و الصلب بالحجار و ذلك قبل استضافته من طرف الإذاعة المحلية.