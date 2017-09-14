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"تنويع الموارد المائية مهم و ضروري من أجل تموين آمن"

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 09:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
&quot;تنويع الموارد المائية مهم و ضروري من أجل تموين آمن&quot;

عنابة- أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأربعاء بعنابة على أن "تنويع الموارد المائية يكتسي أهمية قصوى و ضروري من أجل ضمان تموين آمن بالمياه".

و شدد الوزير أثناء توقفه بمحطة الضخ الملاحة أول محطة لزيارة يقوم بها إلى هذه الولاية تدوم يومين، على ضرورة إعادة تأهيل و استغلال المياه السطحية، مبرزا بأن هذه العمليات تعد بمثابة "تأمين لتزويد السكان بمياه الشرب".

و أضاف بأن "شبكات التموين بالمياه ليست تفتقر لتصور يمكن من تأمين التموين بهذه المادة الحيوية و أن هذا الجانب يستدعي إعادة النظر و أخذ الأمور بكل جدية".

و بعد أن أشار إلى أن تنويع الموارد المائية بولاية عنابة "ضروري و لا بد من تجسيده على ارض الواقع لكي تعود الأمور إلى حالتها العادية"، حث الوزير المسؤولين المحليين على تجسيد المخطط الاستعجالي الذي بادرت إليه السلطات العمومية لمواجهة أزمة الماء التي تعيشها ولاية عنابة.

و قال الوزير في هذا السياق، "إن الدولة عازمة على تسخير كافة الوسائل لتأمين التموين بمياه الشرب بعنابة على غرار ولايات أخرى التي تعيش وضعا مماثلا".

و دعا الوزير في ذات السياق كذلك، إلى إعادة تأهيل محطات الضخ و كل شبكات توزيع مياه الشرب، مؤكدا بأن "التسيير يعني أيضا استباق إيجاد الحلول لمواجهة كل مشكل".

و أكد السيد نسيب بأن مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة عنابة "يعود إلى جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "مصدرا آخرا للتموين بمياه الشرب و تأمين بالنسبة للقطاع."

و شدد الوزير على مسؤولي الموارد المائية و الجزائرية للمياه من أجل بذل مجهودات كبيرة لتجسيد المخطط الاستعجالي الذي تم إقراره لمواجهة ندرة المياه التي يعاني منها مركب الحديد و الصلب سيدار بالحجار.

من جهتهم أكد المسؤولون المعنيون بأن الحجم الضروري بالنسبة لهذا المركب "سيتم ضمانه في غضون الأيام المقبلة"، و ذلك بعد إعادة تأهيل قناة مكسة - لحنيشات و كذا حفر آبار.

و بمحطة الضخ الملاحة، اطلع الوزير تابع الوزير عرضا حول المخطط التوجيهي للماء الصالح للشرب بعنابة،  قبل أن يتوقف بورشة حفر بئري وادي النيل و خرازة ببلدية البوني، ثم ورشة إعادة تأهيل قناة المياه المستعملة بذات البلدية.

و سيقدم للسيد نسيب عرضا حول تحويل المياه المستعملة المصفاة نحو مركب الحديد و الصلب بالحجار و ذلك قبل استضافته من طرف الإذاعة المحلية.

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"تنويع الموارد المائية مهم و ضروري من أجل تموين آمن"
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 09:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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