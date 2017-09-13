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المركب الغازي برقان سيشرع في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات
المركب الغازي برقان سيشرع في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

رقان (أدرار) - سيشرع المركب الغازي لرقان (أدرار) في  مرحلة الاستغلال التجاري قبل نهاية 2017 حسب ما علم يوم الأربعاء من قبل  مسؤولو مجمع سوناطراك.

و سينتج المركب, الذي يسيره "مجمع رقان" نحو 244ر8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 148 برميل يوميا من المكثفات حسب الأرقام التي قدمها  مسؤولوا هذا  المشروع خلال زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور الى  أدرار.

و قد بلغت حاليا نسبة تقدم اشغال إنجاز مركز معالجة الغاز, التي أوكلت لمجمع  بتروفاك, نحو  3ر95 بالمائة, و سيتم الانتهاء منها في ديسمبر 2017, ما سيسمح  ببداية أولى عمليات تصدير الغاز من هذا المجمع.

و يتضمن العقد المبرم مع  مجمع بتروفاك إنجاز شبكة لجمع الغاز و خط لضخ الغاز  الموجه للبيع يمتد على مسافة  74 كيلومتر.

و تقدر إحتياطات هذا الحقل الغازي الذي يضم أبار رقان شمال و كحلوش و كحلوش  جنوب و سالي و تيوليلين و أزرافيل جنوب-شرق ما يقارب 6ر88 مليار م3 منها 55  مليارم3 مسترجعة.

و يتوقع مخطط تطوير هذا الحقل أنتاج 76ر2 مليار م3 سنويا من الغاز على مدى 12  سنة.

و يضم مجمع رقان الذي تم انشاءه في 2012 كل من سوناطراك (40 بالمائة) و  ريبسول (25ر29 بالمائة) و ار دي أو (5ر19 بالمائة) و اديسون (25ر11 بالمائة). و يصل  حجم الاستثمارات و التطوير  م اقيمته   85ر2 مليار دولار حسب نفس المعطيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
المركب الغازي برقان سيشرع في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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