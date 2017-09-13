المركب الغازي برقان سيشرع في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

رقان (أدرار) - سيشرع المركب الغازي لرقان (أدرار) في مرحلة الاستغلال التجاري قبل نهاية 2017 حسب ما علم يوم الأربعاء من قبل مسؤولو مجمع سوناطراك.

و سينتج المركب, الذي يسيره "مجمع رقان" نحو 244ر8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 148 برميل يوميا من المكثفات حسب الأرقام التي قدمها مسؤولوا هذا المشروع خلال زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور الى أدرار.

و قد بلغت حاليا نسبة تقدم اشغال إنجاز مركز معالجة الغاز, التي أوكلت لمجمع بتروفاك, نحو 3ر95 بالمائة, و سيتم الانتهاء منها في ديسمبر 2017, ما سيسمح ببداية أولى عمليات تصدير الغاز من هذا المجمع.

و يتضمن العقد المبرم مع مجمع بتروفاك إنجاز شبكة لجمع الغاز و خط لضخ الغاز الموجه للبيع يمتد على مسافة 74 كيلومتر.

و تقدر إحتياطات هذا الحقل الغازي الذي يضم أبار رقان شمال و كحلوش و كحلوش جنوب و سالي و تيوليلين و أزرافيل جنوب-شرق ما يقارب 6ر88 مليار م3 منها 55 مليارم3 مسترجعة.

و يتوقع مخطط تطوير هذا الحقل أنتاج 76ر2 مليار م3 سنويا من الغاز على مدى 12 سنة.

و يضم مجمع رقان الذي تم انشاءه في 2012 كل من سوناطراك (40 بالمائة) و ريبسول (25ر29 بالمائة) و ار دي أو (5ر19 بالمائة) و اديسون (25ر11 بالمائة). و يصل حجم الاستثمارات و التطوير م اقيمته 85ر2 مليار دولار حسب نفس المعطيات.