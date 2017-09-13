شفافية الميزانية: الجزائر حققت "تقدما هاما"

واشنطن- أشارت كتابة الدولة الأمريكية أمس الثلاثاء إلى أن الجزائر حققت "تقدما هاما" من حيث شفافية الميزانية، مؤكدة أن وثائق الحكومة و معطياتها حول الميزانية "موثوقة" و "متاحة للعامة".

و جاء في تقرير كتابة الدولة لسنة 2017 حول شفافية الميزانية في العالم الذي نشر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن "الجزائر حققت تقدما هاما خلال الفترة موضوع المراجعة بنشرها لتقارير التدقيق في (المالية العمومية) في أجل معقول".

و أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن المعطيات التي تتضمنها ميزانية الدولة "موثوقة و أن الحكومة نشرت بصفة دورية تقارير عن أداء الميزانية"ي مضيفة أن مجلس المحاسبة (الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة) راقب أداء الميزانية و نشر تقاريره التقييمية على موقعه في الانترنت في أجل معقول.

كما تطرق ذات التقرير إلى حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة، مشيرا إلى أنها لا تدخل في ميزانية الدولة و أنها تخضع لتدقيق نشرت نتائجه.

من جهة اخرى، تضيف الوثيقة، أن مقاييس منح العقود و رخص استغلال الموارد الطبيعية بالجزائر مقننة و هي مطابقة لأحكام القانون الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة الأمريكية تعد تقرير شفافية الميزانية كل سنة بالتنسيق مع كل الهيئات الفدرالية المختصة، بغية تحديد الحكومات المؤهلة للاستفادة من المساعدة المالية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

و ذكر تقرير كتابة الدولة لهذه السنة أن 73 حكومة من أصل 141 مستفيدة من المساعدة الخارجية تستجيب لأدنى متطلبات شفافية الميزانية.

و ختمت كتابة الدولة في تقييمها أن 68 حكومة لا تستجيب لهذه المعايير و أن هناك 11 حكومة أخرى، حققت تقدما ملحوظا من ناحية الاستجابة لهذه المتطلبات.

علاوة على الجزائري تضم هذه الفئة أوكرانيا و المجر و هايتي و العراق و جنوب السودان و مالي و موريتانيا و جيبوتي و غينيا و كمبوديا.

و بحسب التقرير فإن مصر و لبنان و السعودية و بلدان عربية أخرى إفريقية و آسيوية لا تستجيب للمتطلبات الدنيا للشفافية في الميزانية.

و يحدد التقييم إذا ما نشرت الحكومات المستفيدة من المساعدة الخارجية للولايات المتحدة وثائق ميزانيتها للعامة مع حالات إيرادات و نفقات كل وزارة بما في ذلك الأموال الممنوحة للمؤسسات العمومية.

و يهتم التقرير أيضا بأداء الميزانية الذي يجب أن يراقب بصفة دورية من طرف هيئة عليا مستقلة لمراقبة المالية العمومية مع نشر نتائج التدقيق.

يتطرق تقييم كتابة الدولة الأمريكية كذلك إلى إجراءات منح الصفقات العمومية و رخص استغلال الموارد الطبيعية التي من المفترض أن تكون مضبوطة بقوانين.