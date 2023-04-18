ارتفاع أسعار سلة خامات أوبك إلى 08ر52 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء أن سعر سلة خاماتها الـ 13 قد وصل يوم الثلاثاء 13 سبتمبر إلى 08ر52 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله، حيث وصل إلى 82ر51 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

تجدر الإشارة إلى ان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عرف تراجعا اليوم الأربعاء ب خمسة سنتاتي أو ما يعادل 1ر0 في المائة، إلى18ر48 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام 3ر0 في المائة يوم الثلاثاء.

و تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ب 11 سنتاي أو ما يعادل 2ر0 في المائة، إلى 61ر54 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ب 8ر0 بالمائة في تسوية الجلسة السابقة.

وبلغ الفارق بين خام برنت والخام الأمريكي 46ر5 دولار لصالح الخام العالمي في الوقت الذي يواصل فيه الإعصاران هيرفي و إرما التأثير على الطلب على النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة.

و كانت اوبك قد توقعت امس الثلاثاء ارتفاعا في الطلب على نفطها في 2018 وألمحت إلى مؤشرات على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية .

و قالت المنظمة في تقريرها الشهري إن "تفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار مبرزة أن العالم سيحتاج إلى 32,83 مليون برميل يوميا من الخام العام القادم بارتفاع قدره 410 ألاف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة".

و من جهة اخرى كان وزير النفط السعودي قد ناقش احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس2018 مع نظيريه الفنزويلي و القازاخستاني.

و يذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.