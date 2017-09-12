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وزارة التجارة تفند شائعات حول استيراد منتجات حيوانية غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
وزارة التجارة تفند شائعات حول استيراد منتجات حيوانية غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق

الجزائر- نفت وزارة التجارة يوم الثلاثاء في بيان لها  بعض المعلومات المتداولة حول استيراد مواد غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق  مؤكدة أن هذا النوع من الواردات يخضع لرقابة صارمة من طرف وزارتي الفلاحة و التجارة.

و جاء في بيان الوزارة أنه "تبعا لبعض المعلومات المتداولة و التي مفادها  استيراد أمعاء الخنزير المملحة لاستعمالها في صناعة النقانق (المرقاز) تعلم  وزارة التجارة أن هذا المنتوج يخضع قبل استيراده الى ترخيص صحي لاستيراد 

المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني يسلم من طرف مصالح وزارة الفلاحة".

كما تخضع هذه الواردات للرقابة الوثائقية و العينية من طرف المصالح البيطرية  و كذا مصالح الرقابة و قمع الغش على مستوى الحدودي تضيف الوزارة.

و زيادة على الترخيص الصحيي يشترط في هذا النوع من المنتجات ارفاق شهادة  المطابقة "حلال" للمواد الغذائية المستوردة ممنوحة من طرف الهيأة المخولة لذلك  في ملف الاستيراد.

و تبعا لذلك فان مصالح الوزارة -يضيف البيان- "تطمئن أن الامعاء المستوردة  بطريقة قانونية تبقى مطابقة للقوانين و الانظمة السارية المفعول".

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وزارة التجارة تفند شائعات حول استيراد منتجات حيوانية غير مشروعة موجهة لصناعة النقانق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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