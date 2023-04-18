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197 فندق قيد الانجاز على مستوى ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات
197 فندق قيد الانجاز على مستوى ولاية الجزائر

الجزائر- كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية حسان مرموري يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن وجود 197 فندق قيد الانجاز من شأنها توفير 39 ألف سرير قيد الانجاز على مستوى ولاية الجزائر.

و قال السيد مرموري في تصريح للصحافة في ختام زيارته الميدانية بالجزائر العاصمة رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ أن نسبة انجاز هذه الفنادق بلغت 56 بالمائة  مشيرا إلى إمكانية استلام هذه الفنادق في غضون الثلاث سنوات المقبلة.

و أوضح أنه بتشييد هذه الفنادق سيتم توفير 39 الف سرير و 18 الف منصب شغل جديد، مشيرا إلى انه تم تخصيص 81 مليار دج لانجاز هذه المؤسسات الفندقية  مذكرا انه خلال السنة الجارية تم استلام 4 فنادق توفر 500 سرير.

و من جهة أخرى  أشار السيد مرموري أنه خصص غلاف مالي قدره 120 مليار دج لعصرنة و إعادة هيكلة حوالي 66 وحدة فندقية على المستوى الوطني.

و بعد ان ذكر بالمجهودات المبذولة لترقية الاستثمار السياحي ، قال المسؤول الأول عن القطاع أن مجموع الاستثمارات في المجال السياحي بلغ حوالي 900 مليار دج منذ سنة 2000.

و بالمناسبة   شدد على ضرورة احترام أجال الانجاز ملحا على ضرورة احترام معايير ترميم و إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية لحماية الهندسة العمرانية الأصلية.

و في هذا الشأن أكد السيد مرموري على ضرورة الحفاظ على التحف الأثرية، خاصة على مستوى الفنادق العتيقة على غرار فندق السفير  مقترحا تجميع هذه التحف في قاعة للعرض.

و فيما يتعلق بتشجيع فئة الحرفيين تعهد الوزير بإيجاد حلول ناجعة لمسالة المواد الأولية و تخصيص فضاءات لتسويق منتوجاتهم .

للتذكير، فقد عاين الوزير عدة مشاريع، أهمها إعادة تأهيل فندق السفير و تهيئة حي القصبة العتيق و دار الحرف التقليدية.

و ببلدية زرالدة عاين مشروع تأهيل المؤسسات الفندقية التابعة لمؤسسة التسيير السياحي كما عاين مشروع إعادة تأهيل مركز المعالجة بمياه البحر و مشروع مرسى سيدى فرج.

كما دشن بكل من بلدية حيدرة و القبة و حسين داي ثلاثة فنادق تابعة لمستثمرين خواص.

كلـمات مفتـاحيــة :
197 فندق قيد الانجاز على مستوى ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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