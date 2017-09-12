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الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة نظرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة نظرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي

البليدة - قال الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية  الريفية و الصيد البحري كمال شادي يوم الثلاثاء بالبليدة أن الدولة تولي  اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة نظرا لدوره الهام و الاستراتيجي في رفع تحدي  تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وذكر ذات المسؤول في كلمة ألقاها خلال ملتقى إطلاق القطب التنافسي للصناعات  الغذائية بالمتيجة المنظم بجامعة سعد دحلب أن هذا القطاع بما فيه جميع  المجالات التابعة له (الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري) يعد القاطرة الأهم في التطور البشري و الإقليمي و يعد بديلا لتنويع الاقتصاد الوطني خارج  المحروقات لاسيما و أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال ولهذا تولي  السلطات العمومية اهتماما خاصا له.

وأشار السيد شادي إلى أنه خلال ال 15 سنة الأخيرة سجل قطاع الفلاحة نموا  معتبرا ليبلغ الناتج المحلي الداخلي 12 بالمائة مما يعد مؤشرا "إيجابيا" ويشجع  على مضاعفة الجهود و العمل لتحقيق الأهداف المسطرة في آفاق 2021 أهمها تحقيق  معدل نمو 5 بالمائة في القطاع و رفع قيمة المنتجات الفلاحية و الغابية و  الصيدية إلى 40 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في سنة 2016.

ومن بين الأهداف المسطرة أيضا --حسب ذات المسؤول-- رفع المساحة الفلاحية  المسقية إلى 2 مليون هكتار و مضاعفة إنتاج الصيد البحري و المائيات من 100.000  طن حاليا إلى 200.000 طن في آفاق 2021 مما سينجم عنه خلق 1.500.000 منصب شغل  في القطاع من بينها 80.000 في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.

ونوه إلى أنه لتحقيق هذا المخطط الطموح قامت الوزارة الوصية بعقد شراكة مع  الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقات جمعوية تتضمن برنامج دعم لتنويع الاقتصاد  الوطني يشمل عدة مراحل و أربع عمليات توأمة.

كما دعا الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  المستثمرين والشركاء المعنيين للمشاركة بقوة في نجاح المائة قطب فلاحي مدمج مع  الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وذلك بهدف المساهمة في تطوير و تنويع اقتصاد البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة نظرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

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