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الاطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات بالجزائر يوشك على الانتهاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
الاطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات بالجزائر يوشك على الانتهاء

البليدة- كشف وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي يوم  الثلاثاء بالبليدة عن أن الاطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في  الجزائر يوشك على الانتهاء لتنظيم هذا المجال.

وأوضح السيد يوسفي في تصريح للصحافة على هامش اطلاق القطب التنافسي للصناعات  الغذائية بمنطقة المتيجة ان "دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات في الجزائر  يوشك على الانتهاء وسيشمل خصوصا الاطار التنظيمي لهذا المجال بهدف تشجيع هذا  الصناعة".

و اكد الوزير على ضرورة مشاركة الصناعة الجزائرية اكثر فاكثر في صناعة  السيارات مضيفا ان دائرته الوزارية "ستعمل في هذا الاتجاه".

من جهة أخرى صرح السيد يوسفي ان الحكومة بصدد دراسة خلق مجلس استشاري  للصادرات لبعث تقارب و تشاور مع المنتجين و المصدرين و الصناعيين بهدف النهوض  بالاقتصاد الوطني.

  وفيما يتعلق بأزمة المياه في مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) قال الوزير "نحن بصدد معالجة آبار داخل المركب و خارجه كما هناك إمكانيات أخرى لجلب الماء  غير ان هذا يبقى غير كاف و يجب إيجاد حلول طويلة المدى لتسوية هذا المشكل  نهائيا".

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الاطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات بالجزائر يوشك على الانتهاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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