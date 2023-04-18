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حضور 23 مصدر جزائري في الصالون الدولي للمنتجات الغذائية -2017 بموسكو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 10:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
حضور 23 مصدر جزائري في الصالون الدولي للمنتجات الغذائية -2017 بموسكو

موسكو- تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي ال26للمنتجات الغذائية بموسكو و الذي افتتح يوم الاثنين بحضور مصدرين أتوا من أزيد من 65 بلدا.

و على مدار 4 أيام ( من ال11 سبتمبر إلى 14 سبتمبر) سيعكف المصدرون  الجزائريون بالخصوص على تحقيق الخطى التي تمت مباشرتها خلال الطبعة السابقة مع المتعاملين الروس.

و بعد حضوره للافتتاح الرسمي للصالون قام سفير الجزائر بموسكو ي اسماعيل علاوة، بجولة في الجناح الجزائري حيث تحدث مطولا مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية. كما أعرب السيد علاوة لنفس المتعاملين عن رغبة مصالح سفارة الجزائر في مرافقتهم في مشاريعهم عن طريق تقديم الدعم و المساعدة.

وبشأن هذا الصالون ال26 للمنتجات الغذائية المنظم بموسكو، أشار ممثل الوكالة الوطنية  لترقية التجارة  الخارجية (ألجاكس) السيد علي عياد لواج، قائلا " يتعلق الأمر أيضا  بتجسيد على أرض الواقع الديناميكية التي تم اضفائها على العلاقات  الثنائية الجزائرية-الروسية، التي تأكدت بالخصوص من خلال مكانة ضيف الشرف التي منحت لروسيا خلال الطبعة ال50 لمعرض الجزائر الدولي".

و إلى جانب المصدرين  التقليديين للتمر الجزائري-- الذي يشهد إقبالا جد  كبير من طرف المستهلك  الروسي- يتواجد أيضا بالجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 450 متر مربع عارضون جزائريون للفواكه و الخضر ( أغري بلاست) و مصدرون للعجائن الغذائية و الكسكس  التقليدي ( فريكات) و الفواكه الجافة ( ديدو) و غيرهم  من العارضين.

و في هذا الصدد، يشكل تنظيم جلسات تذوق وجبات صغيرة محضرة أساسا من التمر أمرا جديد لهذه الطبعة بالنسبة للمشاركة الجزائرية.

و يعد الصالون " فرصة سانحة من أجل ترقية المنتوجات  الجزائرية في السوق الروسية التي تشكل سوقا واعدة نظرا بالخصوص لحجمها الواسع"، حسب العارضين  الجزائريين الذين يعتبرون أن الصالون يسمح  ب " لقاء زبائن محتملين مجتمعين في نفس المكان و التفاوض في أعمال تجارية في  مدى زمني أقصر".

كلـمات مفتـاحيــة :
حضور 23 مصدر جزائري في الصالون الدولي للمنتجات الغذائية -2017 بموسكو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 10:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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