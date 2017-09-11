إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم مرتبطة بضمانات وآليات

وأكد الوزير على هامش إعطائه إشارة انطلاق عملية بناء عقار سكني اجتماعي بهذه البلدية على ضرورة إجراء جرد معمق لمقارنة ما تم انجازه في إطار هذه الصيغة و تحديد النقائص بهدف إدخال التصحيحات اللازمة قبل إعادة إدماج السكن الترقوي المدعم .
وقال السيد تمار في هذا الصدد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث هذا النوع من السكنات و لكن بصيغة جديدة.
وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحدي حسب الوزير.