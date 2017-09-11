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إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم مرتبطة بضمانات وآليات

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرات
إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم مرتبطة بضمانات وآليات

المدية- قال وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد  تمار يوم الاثنين بالشهبونية جنوب المدية أن إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي  المدعم الذي تم تجميده منذ سنة 2012 ضمن مجموعة الصيغ المعتمدة من طرف قطاع  السكن مرتبط بالاعتماد على مجموعة من الضمانات و الآليات لتجنب حدوث الأخطاء  التي تم تسجيلها في السابق.

وأكد الوزير على هامش إعطائه إشارة انطلاق عملية بناء عقار سكني اجتماعي بهذه  البلدية على ضرورة إجراء جرد معمق لمقارنة ما تم انجازه في إطار هذه الصيغة و  تحديد النقائص بهدف إدخال التصحيحات اللازمة قبل إعادة إدماج السكن الترقوي  المدعم .

وقال السيد تمار في هذا الصدد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من  جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن  دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث  هذا النوع من السكنات و لكن بصيغة جديدة.

وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي  للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحدي حسب  الوزير.

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إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم مرتبطة بضمانات وآليات
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرة   شارك

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