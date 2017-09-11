زعلان يشيد بكفاءة المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع السكة الحديدية والتحكم في الأنفاق

وذكر الوزير على هامش تفقده لمشاريع قطاعه بولاية الجلفة لاسيما منها التي تتعلق بإنجاز خطوط السكة الحديدية أن "المؤسسات الوطنية المسند لها هذه المشاريع وغيرها في ولايات الوطن أبانت كفاءة عالية وتحكما أيضا في حفر الأنفاق بسواعد جزائرية محضة من مهندسين وتقنيين من خريجي جامعاتنا." وأوضح أن الاعتماد على الطاقات الوطنية رفع من قدراتها وهي المؤسسات الحاضرة في كبرى المشاريع كما هو الحال في حفر الأنفاق وتوسعة ميترو الجزائر العاصمة المسند لشركة كوسيدار.

وأبرز السيد زعلان في ندوة صحفية " أن مشاريع السكة الحديدية التي تندرج ضمن الرؤية الإستراتجية لرئيس الجمهورية كمحرك للتنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين تم الاعتماد من أجل تجسيدها على الطاقات الوطنية كما وفر لها وسائل إنجاز محلية كالعوارض الخرسانية التي كانت في وقت سابق تستورد من خارج البلاد و اليوم تنتج في 5 مصانع لمؤسسة عمومية كبرى."

وعاد الوزير إلى الوراء في تذكيره المستفيض على واقع ترقية قطاع السكة الحديدية بالجزائر ليؤكد أن خطوطها كانت قبل عام 1999 لا تتجاوز 2000 كلم لتناهز في إطار برنامج رئيس الجمهورية ال 4000 كلم في وقت يصل طول الخطوط التي هي في طور الإنجاز حوالي 2300 كلم وتتراوح نسب إنجازها من 80 إلى 90 بالمئة.

وذكر السيد زعلان بالخطوط الجديدة الجاري إنجازها والتي ستتدعم بها الشبكة الوطنية منها خط تيارت-غليزان وخط تقرت-حاسي مسعود و خط عنابة-رمضان جمال بسكيكدة وخط سطيف-القرزي بقسنطينة.

واعتبر وزير الأشغال العمومية و النقل أن أهمية خطوط السكة الحديدية -- التي تأتي كدعامة للتنمية -- تكمن في تنويع وسائل النقل من جهة و التخفيف عن الطرق والحفاظ عليها من الاهتراءات من جهة أخرىي مبرزا أن الدولة تقوم سنويا بصيانة 1000 كلم من شبكة الطرق الوطنية التي تناهز إجمالا 30 ألف كلم "وهو ما يشكل في حد ذاته كلفة مالية كبيرة للدولة".

وفي إطار الزيارة التفقدية لمشاريع قطاعه بالجلفة استمع الوزير لعرض مطول عن وضعية سير مشاريع خطوط السكة الحديدية التي تشق ولاية الجلفة والتي تسير بوتيرة إنجاز "معتبرة" من طرف مجموعة شركات وطنية تراهن على إتمامها آفاق 2018 وأخرى خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 . وأكد خلالها عبد الغاني زعلان أنه تم مراعاة خلال هذه الخطوط تقنيات عالية كسرعة القطارات التي تناهز 220 كلم بالنسبة للمسافرين وما بين 100 إلى 120 كلم للبضائع.

وذكر الوزير الذي تفقد أيضا أشغال مشروع نفق يدخل ضمن مجموع ثلاث أنفاق تنجز بمنطقة "الشبيكة" ببلدية عين معبد و يدخل كذلك في إطار مشروع خط الجلفة-بوغزول أن هذه المشاريع لدى استلامها "سترقى لا محالة بهذه الولاية وتثمن مواردها المتعددة في ظل موقعها الاستراتيجي" في قلب البلاد حيث "ينتظر بها ديناميكية واعدة".