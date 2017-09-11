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وزير التجارة يدعو المتعاملين الايطاليين إلى المزيد من الشراكة والاستثمار

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2017 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرات

الجزائر- دعا وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الاثنين المتعاملين الايطاليين إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر مقدما العديد من نماذج الشراكة، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأشار الوزير لدى استقباله لسفير دولة ايطاليا بالجزائر السيد باسكال فيرارا بمقر دائرته الوزارية إلى أن  أولويات الحكومة تتمحور حول التنمية والترقية الاقتصادية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات.

وأكد المسؤول الاول عن القطاع على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر للرقي بالاقتصاد الوطني وتطويره دون الإخلال باتفاقات الشراكة مع دولة إيطاليا- التي هي عضو في دول الاتحاد الأوربي-  أو غيره من الشركاء.

ونوه في ذات السياق  بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوروبية وحجم التبادلات خاصة مع دولة إيطاليا التي تحتل مرتبة الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر.

كما ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي اللذين يجمعان البلدين.

من جانبه تناول السفير الايطالي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدا ان بلاده ستحافظ على مكانتها التجارية لدى الجزائر.

وأبدى استعداد بلاده  لبناء شراكة حقيقية في اتجاه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر، وكذا الرغبة  في إيجاد قاعدة شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساسي التكوين ونقل التكنولوجيا في عدة ميادين.

و ابرز السيد فيرارا على أن أولى خطوة في هذا الإتجاه  قد تمت بتأسيس نادي الأعمال الإيطالي الذي سيكون همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين.

وزير التجارة يدعو المتعاملين الايطاليين إلى المزيد من الشراكة والاستثمار
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيلول/سبتمبر 2017 13:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرة   شارك

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