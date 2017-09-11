أدرار: مشروع "النهضة" للإنتاج الزراعي نموذج يحتذى به في الإستثمار الفلاحي العصري الواعد

أدرار- أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الاثنين بولاية أدرار أن مشروع " النهضة " للإنتاج الزراعي الذي يجري تجسيده في منطقة أمقيدن بالولاية المنتدبة تيميمون يعد نموذجا يحتذى به في الاستثمار الفلاحي العصري الواعد.

ولدى وقوفه على أشغال إنجاز هذا المشروع الفلاحي الهيكلي العملاق الذي شرع في تجسيده منذ سنة على مساحة تفوق 30.000 هكتار في المحيط الفلاحي أمقيدن على بعد حوالي 500 كلم شمال أدرار ضمن الإستثمار الخاص، أوضح السيد بوعزقي أن هذه "الخطوة الشجاعة تترجم الإرادة القوية للمستثمرين الجزائريين في رفع تحدي التنمية الفلاحية بالمناطق الصحراوية و المساهمة الجادة في الإنتاج الفلاحي الوطني".

وأضاف الوزير في السياق ذاته أنه سيتم تجسيد مشروعا مماثلا بهذه الولاية، والذي سيكون كذلك خطوة عملية هامة نحو استثمار فلاحي ناجع سيساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي للوطن وتخفيض فاتورة الإستيراد .

وقد خصص لهذا المشروع الفلاحي "الهام " مبلغ استثمار معتبر قدر بأزيد من 21 مليار دج، و يجري إنجازه على ثلاث مراحل التي ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية بعد أن تجاوزت حاليا نسبة 70 بالمائة، حسب البطاقة التقنية للمشروع .

كما سيساهم المشروع في استحداث أكثر من 300 منصب شغل تشمل مهندسين و تقنيين و عمال دائمين و موسميين.

ويعتمد المشروع في السقي على المياه الجوفية الباطنية التي تتوفر عليها هذه المنطقة التي اختيرت بعد دراسة تقنية ناجعة للموارد المائية المتاحة، حيث تم في هذا الصدد إنجاز 300 بئر عميق،و خمسة (5) أحواض كبرى لتجميع المياه بسعة واحد (1 ) مليون متر مكعب ي لتزويد 450 وحدة رش محوري، فيما خصصت مساحة قوامها 10.000 هكتار للسقي بالتقطيري كما أشير إليه .

وستخصص المساحة الإجمالية المقسمة إلى ثماني مناطق لإنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية، منها 50 بالمائة ستوجه لإنتاج القمح الصلب، و 26 بالمائة لإنتاج محاصيل الذرة و 8 بالمائة للصوجا، إلى جانب مساحات أخرى ستوجه لزراعة النخيل المثمر و مختلف و الخضروات ي حسب مخطط الإنتاج الزراعي للمشروع .

وسيشرع في زراعة مساحة 10 آلاف هكتار من الحبوب خلال شهر أكتوبر المقبل، حسب القائمين على المشروع.

و يواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه الزيارة إلى أدرار في يومها الثاني والأخير بمعاينة مشتلة تابعة لقطاع الغابات ومشروع إنجاز مخزن للتبريد ي ومستثمرة فلاحية .